VIDÉO. Au porte de l'exploit, France 7 quitte le Hong-Kong SVNS avec une médaille

France 7 a réussi à s’illustrer du côté de l’équipe masculine, quand la sélection féminine échoue de peu à gagner une nouvelle médaille.

À Hong-Kong, la grande fête du rugby à 7 prend place comme chaque année. Du 28 au 30 mars, le SVNS a pris ses aises pour son étape la plus iconique et cette dernière a souri aux garçons de France 7 qui ont atteint la finale, perdant contre l’Argentine. Les filles, elles, repartent dans l’Hexagone sans médaille pour la deuxième étape consécutive.

France 7 brille au Hong-Kong SVNS

En Asie, les Bleus ont commencé le Hong-Kong SVNS par une phase de poules un peu compliquée. S’ils ont vaincu la Grande-Bretagne (12-7) dans un premier temps, l'Espagne leur a joué un mauvais tour en les renversant (12-19). Enfin, une victoire contre le Kenya (14-7) leur offre l'occasion de s'aventurer vers les quarts de finale du tournoi.

Un essai de 100m pour lancer les hostilités 🔥



Les Bleus mènent 5 à 0 face à l'Espagne !#rugby #HSBCSVNSHKG #HSBCSVNS pic.twitter.com/Ov1rgZItpu March 28, 2025

En phase finale, France 7 rencontre d’abord la Nouvelle-Zélande. Heureusement pour les Bleus, ce sont eux qui ont le dernier mot (21-14) grâce à un essai du Toulonnais Joé Quere Karaba. Après avoir écarté les All Blacks, les garçons se retrouvent face aux Fidji, pour une place en finale. Le Bordelo-Béglais Mateo Garcia inscrit l’essai de la victoire (17-24).

La puissance de Joe Quere-Karaba 😱



La remontada des français continue et les coéquipiers d'Antoine Zeghdar prennent les commandes de cette rencontre pour la première fois... (21-14)#rugby #HSBCSVNS #HSBCSVNSHKG pic.twitter.com/24TSwluYwq March 29, 2025

Après la Marseillaise, France 7 affronte l’Argentine pour un match d’exception en clôture du Hong-Kong SVNS. Après une belle résistance dans le premier acte, les Bleus subissent le contrecoup du carton jaune de Liam Delamare. À 6 contre 7 durant deux minutes, ils encaissent deux essais successivement et l'essai du Palois Grégoire Arfeuil sur le gong n'a pas suffi. Vaincus en finale (7-12), Paulin Riva et ses coéquipiers gagnent leur deuxième médaille d'argent de la saison et pointent à la cinquième place du classement général.

Aie, les Français peuvent avoir quelques regrets sur ce match… Les Bleus sont finalement battus en finale du Seven nations series par l’Argentine #lequipeRUGBY pic.twitter.com/HdHWuxQQ0h — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 30, 2025

Les Bleues perdent du terrain

À l’image de ce qui a pu être observé depuis un peu plus d’un an, les filles de France 7 ne semblent plus être invitées parmi les grands favoris du SVNS féminin et se contentent désormais des belles hauteurs. En phase de poule, les Bleues ont signé un sans-faute. Elles ont enchaîné des victoires successives contre la Grande-Bretagne (12-22), les Fidji (24-14) et l'Irlande (17-12), mais la suite a été plus hétérogène.

Après un quart de finale sans débat possible, victoire de la France 34 à 0 contre le Japon, les Tricolores se dirigeaient vers l’un des colosses du rugby à 7 féminin international : l’Australie. Malheureusement, l’heure de l’exploit n’est pas arrivée pour Léa Trollier et ses coéquipières. Elles s’inclinent largement sur le score de 28 à 5 et jouent ensuite pour la médaille de bronze de ce Hong-Kong SVNS 2025.

Léa Trollier trouve une brèche 😱



Les Bleues parviennent enfin à briser le mur Australien et reviennent dans ce match ! (5-14)#rugby #HSBCSVNS #HSBCSVNSHKG pic.twitter.com/ZplptowCW4 — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) March 30, 2025

Face au Canada, elles ont livré un duel soutenu, mais n’ont pas réussi à suffisamment bousculer la défense nord-américaine pour arracher le bronze dans les ultimes secondes. Elles s’inclinent (17-21) et connaissent leur deuxième étape consécutive du SVNS sans médaille, après la déception de Vancouver. Troisièmes du classement mondial, les filles de France 7 font face à une dure réalité, l’Australie et la Nouvelle-Zélande paraissent être largement supérieures aux autres équipes de la compétition.