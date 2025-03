RUGBY. VIDÉO. Hégémonie française dans le 6 Nations : le XV de France féminin peut-il réaliser l’exploit ?

Après sa victoire de ce samedi 22 mars contre l’Irlande, le XV de France féminin est-il parmi les favoris de ce Tournoi des 6 Nations 2025 ?

Le XV de France et son équivalent U20 ont tous les deux remporté le trophée. Cette performance unique peut-elle se solder par un triplé légendaire pour le rugby français ? Ce samedi 22 mars en Irlande, l’équipe de France féminine a posé la première pierre de ce rêve tricolore, en obtenant une victoire sur le sol irlandais (15-27). Cependant, un sacre français cette année serait un exploit monumental pour les Bleues.

Le XV de France rêve d’un exploit

Pour ce Tournoi des 6 Nations 2025, le XV de France n’a pas un programme facile. Si elle a déjà dompté l’Irlande en outre-Manche, il lui reste un déplacement en Italie à négocier. Face à des Transalpines qui ont déjà fait déjouer les Bleues, ce déplacement ne s’annonce pas simple du tout. Ensuite, les Françaises accueilleront l’Écosse et le pays de Galles. Mais, comme à son habitude, le sort de la compétition devrait être scellé à l’ultime journée, lors de la rencontre contre l’Angleterre, à Twickenham, le 26 avril prochain.

À quelques mois de la Coupe du monde 2025, une victoire dans ce Tournoi des 6 Nations effacerait beaucoup des doutes qui hantent les têtes des joueuses tricolores. Loin d’être en forme ces dernières années, les Bleues accusent le coup face aux principales nations du rugby féminin au fil des saisons. Preuve en est, le XV de France féminine n’a plus remporté la compétition européenne depuis son Grand Chelem en 2018. L’Angleterre, elle, est sur six Grands Chelems consécutifs.

Pour cause, la plupart des équipes qui faisaient jeu égal avec Agathe Sochat et ses coéquipières évoluent désormais dans des championnats professionnels. Dans l’Hexagone, la mise en place d’un championnat 100 % professionnel se fait encore attendre. Beaucoup de joueuses du rugby français ne sont toujours pas professionnelles, les empêchant de rivaliser physiquement, entre autres, avec une équipe comme le XV d’Angleterre.

Une victoire en Irlande pour débuter

Malgré le carton rouge de Gabrielle Vernier à la 44ᵉ minute de jeu, les Bleues ont réussi à sécuriser la victoire dans les dernières minutes de jeu. C’est Émilie Boulard qui est allé sceller le match en arrivant en dans l’en-but lancée, à six minutes du coup de sifflet final.

Avant elle, Gabrielle Vernier (6ᵉ) et Marine Ménager (17ᵉ) étaient allées chacune en Terre promise pour inscrire les premiers essais français. Bien aidées par la botte de Mor­gane Bour­geois, les Françaises ont connu un début de match idyllique, avant que leurs adversaires ne se mettent au niveau.

Téméraire, la sélection de l’Irlande a pu compter sur l’intenable Aoife Wafer. Très présente, la troisième ligne centre était indispensable pour ses coéquipières, en plus de signer un doublé, avec des essais à la 22e et 67e minute de jeu. En complément, Neve Jones a inscrit l’autre essai celte (46ᵉ). Cependant, l’équipe locale n’a pas pu tenir tête aux Bleus, notamment à cause de la faillite au pied de l’ouvreuse Neve Jones, qui pointait à 0 % de réussite du côté de Belfast.

