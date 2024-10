Coupe du Monde. Le XV de France Féminin évite le pire tirage...mais attention au piège !

Les Bleues vont affronter l’Italie, l’Afrique du Sud et le Brésil en phase de poules de la Coupe du Monde 2025, un tirage franchement abordable.

Les dés sont jetés pour les Bleues ! Le tirage au sort de la Coupe du monde 2025, qui se déroulera en Angleterre du 22 août au 27 septembre, a été plutôt clément avec l’équipe de France. Pour cette phase de poules, elles auront affaire à l’Italie, l’Afrique du Sud et… le Brésil. Oui, le Brésil, 42ᵉ au classement mondial, ce qui ne devrait pas empêcher nos Tricolores de dormir sur leurs deux oreilles.

Un tirage facile ?

Sur le papier, c’est un groupe à leur portée. L’Italie, 8ᵉ au classement World Rugby, se fait régulièrement martyriser dans le Tournoi des 6 Nations (38-15 cette année), l’Afrique du Sud, 12ᵉ mondiale, est solide, mais pas inquiétante, et le Brésil, 42ᵉ… bon, on ne va pas en faire des caisses. Bref, le tirage aurait pu être bien plus corsé, même si l'Italie a déjà battu les Françaises par le passé, dans le Tournoi 2022 (26-19). Les Bleues esquivent des grosses écuries comme l’Australie, l’Irlande, ou même les États-Unis, ce qui est une aubaine.

Mais méfiance, mesdames ! Le dernier Women XV a mis en lumière les failles tricolores. Vous vous souvenez de cette claque monumentale contre la Nouvelle-Zélande (39-14) ? Cette déculottée a rappelé à tout le monde que les Françaises ne sont plus dans le trio de tête mondial. Aujourd’hui, on parle de l'Angleterre, du Canada et des Black Ferns quand on évoque les vraies terreurs du rugby féminin. Les Françaises, elles, sont dans le second wagon.

Un an pour ne pas finir en touristes

Gaëlle Mignot et David Ortiz ont un an pour ressouder les troupes et faire en sorte que la France arrive en Angleterre avec autre chose qu’un maillot sympa. Comme l’a dit Mignot récemment : “L’an dernier, on était encore en phase de développement. Cette année, c’est pour performer.” Et il y a urgence à se réveiller parce que, même si le tirage est accessible, il ne faudrait pas qu’on finisse en spectateurs après les poules.

En attendant, il y a un Tournoi des 6 Nations à préparer. Ce sera un bon test pour voir si les Bleues sont prêtes à taquiner à nouveau les Red Roses, qui, elles, continuent de marcher sur tout le monde. Spoiler : dans le rugby européen féminin, il y a l’Angleterre, la France et… les autres. La mission, c’est d’essayer de rattraper ce fossé qui sépare les Tricolores des Anglaises. On en reparle dans quelques mois.

Le tirage des autres poules

Pendant ce temps, dans les autres poules, ça s’agite aussi. L’Angleterre, pays hôte, a hérité de l’Australie, des États-Unis et des Samoa. On se dit que ça devrait aller pour elles… « Aujourd'hui, elles marchent sur l'eau. L'équipe maîtrise son sujet avec beaucoup d'expérience », confirme David Ortiz dans les colonnes de L’Equipe. Le Canada aura du pain sur la planche contre le Pays de Galles, et les Black Ferns affronteront l’Irlande, dans un choc qui pourrait déjà sentir la poudre. Bref, un tirage qui réserve du beau spectacle… si les Bleues réussissent à sortir de la piscine sans se noyer !

Avec une année pour se remettre sur pied et un tirage plutôt favorable, les Tricolores ont toutes les cartes en main pour briller à nouveau. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du confort. Le rugby ne pardonne jamais la suffisance…