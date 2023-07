VIDEO. Arthur Vincent, la Coupe du monde en France comme seul objectif !

Longtemps, très longtemps écartés des terrains à cause de genoux en délicatesse, Arthur Vincent fait tout de même parti des 42 joueurs préparant la Coupe du monde. Il est revenu sur l'événement.

La Coupe du monde comme "carotte" !

Les deux dernières saisons d'Arthur Vincent ont été ponctuées par de sérieuses blessures, et le joueur du MHR n'a pu jouer que 9 petits matchs ! Néanmoins, force de travail et d'abnégation, le champion du monde u20 en 2018 semble être revenu au meilleur de sa forme. En plus de cela, le centre de 23 ans a également gardé la confiance du staff de l'équipe de France, qui voit en lui un futur cadre de nos Bleus. Interrogé par nos confrères de Canal +, Arthur Vincent est revenu sur sa période de convalescence : "Ça a été dur au début de se dire que je ne pourrais pas matcher, de ne pas avoir la chance de s'exprimer, ça fait un peu peur, la peur du vide. Mais après, ça a été clairement ma carotte (la Coupe du monde), j'ai pu bénéficier de ce temps précieux pour récupérer, comme la première fois, mais avec plus de précision encore. Ça a été le mot d'ordre de ma préparation, la précision, pouvoir prendre le temps de faire les choses dans le bon ordre, c'est une aubaine." Le capitaine de Montpellier est également conscient qu'il revient de loin, et affirme "tout donner, et faire les comptes à l'arrivée."

