VIDÉO. Antoine Dupont : ''Vous avez un lien […] avec Xavier Dupont de Ligonnès ?'' Être star c’est aussi des questions inattendues !

Les Rencontres du Papotin est une émission de télévision française où une personnalité publique se prête au jeu des questions posées par des journalistes non-professionnels atteints de troubles du spectre autistique.

L’émission est animée par Julien Bancilhon, qui occupe à la fois le poste de rédacteur en chef et exerce comme psychologue, orchestrant les échanges avec bienveillance et authenticité.

Antoine Dupont, la star de Toulouse et du XV de France, sacré champion olympique de rugby à 7 à Paris, a partagé un moment avec ces journalistes en herbe.

Au détour d’une question, il a dû faire face à une interrogation pour le moins… insolite ! Un participant lui demande s’il a un lien de famille avec Xavier Dupont de Ligonnès !

"Peut-être mon interview la plus dure, mais sûrement la plus belle aussi."



