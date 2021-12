VIDEO. AMATEUR. Immersion au cœur du vestiaire bouillant de l'ASSMIDA lors d'un derby de Fédérale 3

Plongez en immersion au cœur de la préparation de l’Association Sportive Saint-Marcel – l’Isle d’Abeau pour le derby de la poule 5 de fédérale 3 face au Rugby Club des Vallons de la Tour.

Aujourd’hui, direction la région Rhône-Alpes, plus précisément au club de l’Association Sportive Saint-Marcel – l’Isle d’Abeau. Une équipe qui évolue dans la poule 5 de fédérale 3. Par le passé, le club s’est offert un titre de champion de France honneur en 2009. À peine 4 ans après son accession en Fédérale 3, le club s’offre une montée en Fédérale 2 en plus d’une finale de championnat de France, malheureusement perdue. Depuis, cette équipe de la région lyonnaise est redescendue d’une division, mais c’est une abonnée des phases finales de championnat de France. Cette année, pour la 8e journée de championnat, le club recevait le Rugby Club Vallons de la tour. Pour ce magnifique derby, l’ASSMIDA avait vu les choses en grand. Une caméra a suivi les joueurs de l’équipe séniore durant toute la journée du derby. Une magnifique journée qui a commencé par un teamrun sous la neige. Le reportage nous offre ainsi la possibilité de nous immiscer dans le vestiaire, chaud bouillant, de l’ASSMIDA. Du discours du capitaine jusqu’à la célébration de fin de match, vivez ce derby pluvieux comme si vous y étiez. Séquences émotions garanties. Et bravo à l’ASSMIDA pour sa victoire lors du derby et sa troisième place actuelle au classement.

Merci à Xav pour la vidéo.