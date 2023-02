VIDEO. 6 NATIONS. Il y a 20 ans, l'équipe de France donnait une leçon de rugby à l'Écosse !

Habituellement, les deux équipes européennes ne s'affrontent qu'une seule fois dans l'année, à l'occasion du Tournoi des 6 Nations, et les matchs amicaux sont en priorité face à des nations de l'hémisphère sud. Cependant, en 2003, les Bleus ont croisé à deux reprises le chemin du XV du Chardon, pour deux francs succès. En effet, à l'époque, la bande à Galthié avait infligé deux belles corrections aux Écossais, qui n'avaient inscrit que 12 points en deux matchs. La première rencontre s'était déroulée lors du Tournoi des 6 Nations, lors de la deuxième journée de compétition. Les Bleus s'étaient imposé 38 à 3, au Stade de France, avec 4 essais à 0, dans une ambiance des plus chaudes. Ensuite, le XV du Chardon avait subi une nouvelle fois la loi de la France, lors de la 7 ème journée des phases de poule de la Coupe du monde 2003 en Australie. Ce jour-là, les coéquipiers de Fabien Pelous avaient gagné 51 à 9, en inscrivant 5 essais, dont un doublé de Nicolas Brusque.

