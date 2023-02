VIDEO. 15 de FRANCE. En 2002, Galthié avait déjà martyrisé l'Écosse !

Avant d'affronter le XV du Chardon ce week-end au Stade de France, il est bon de se rappeler les exploits de nos Bleus face à ces derniers. Galthié en garde d'ailleurs un bon souvenir !

Victoire en Écosse et Grand Chelem !

Remontons 21 ans en arrière, pour la seconde édition du Tournoi des 6 Nations, et du premier Grand Chelem de nos Bleus dans la compétition. C'était un samedi 23 mars, et l'équipe de France se déplaçait à Murrayfield, pour défier le XV du Chardon lors de la quatrième journée du Tournoi. Nos Tricolores étaient emmenés par Fabien Galthié, capitaine de l'époque, qui était au sommet de sa carrière. Ce dernier a d'ailleurs été nommé meilleur joueur du monde cette année, en 2002 ! C'est avec un pack français dominateur, que ce jour-là, les coéquipiers de Fabien Pelous étaient parvenus à prendre le meilleur sur les Écossais, qui avaient du mal à défendre les ballons portés. Après un énième temps de jeu avec les gros, et après avoir utilisé le jeu au pied, l'équipe d'Écosse avait décidé d'occuper le terrain des Bleus. Cependant, Nicolas Brusques entama une relance depuis ses 22 mètres, avant de solliciter Imanol Harinordoquy, qui releva le ballon pour Bory. Ce dernier sera aidé de ses avants, et notamment de Raphaël Ibanez, qui libéra parfaitement son ballon pour Galthié. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France profita du manque de surveillance de la défense écossaise pour se faire la malle au bord du ruck, et accéléra le long de la ligne de touche avant de plonger dans l'en-but. Un bel essai de filou, avec une finition remarquable pour le joueur qui a porté le maillot Bleu à 64 reprises. Espérons que cet essai inspire les Français ce week-end au Stade de France !