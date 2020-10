Une malédiction plane-t-elle sur les All Blacks à Wellington ?

Les All Blacks ont été tenus en échec par les Wallabies du côté de Wellington au sein du Sky Stadium. Une enceinte qui ne leur réussit pas.

Pour le retour du rugby international ce dimanche, Néo-Zélandais et Australiens n’ont pas su se départager (16 partout). Un résultat négatif pour les Blacks, qui comme assez régulièrement pour être souligné, s’est déroulé au Sky Stadium de Wellington… Le choc dantesque entre All Blacks et Wallabies lance idéalement la saison internationale [VIDEO]Vous l’avez certainement remarqué ce dimanche matin malgré l’horaire presque auroral de la rencontre, mais à la surprise générale, les All Blacks ont été accrochés par les Wallabies à domicile pour l’ouverture (enfin !) de la saison internationale, 16 à 16. Pour ce premier match de la Bledisloe Cup, disputé devant 31 000 personnes au Sky Stadium, les locaux ont donc été mis en joue par leur rival trans-tasmanien sous la pluie battante de Wellington. Dans les arrêts de jeu et après une partie dantesque, Reece Hodge a même eu la balle de match sur une pénalité excentrée à près de 60 mètres, mais le polyvalent trois-quart des Rebels a vu sa tentative heurter le poteau.

Un résultat encourageant pour les hommes de Dave Rennie dans leur quête de renouveau et une inhabituelle déception pour les Kiwis, qui restaient tout de même sur 93 victoires lors de leurs 107 rencontres disputées après 2011, soit 86,9% sur la période !

Pire, depuis lors, les hommes en noir sont quasiment intouchables à domicile avec seulement 5 résultats négatifs (défaite ou nul) sur leurs terres. A ce propos, le score de ce matin face aux Wallabies conforte une tendance qui semble se dégager du Sky Stadium de Wellington, anciennement Westpac Stadium avant d’avoir cédé à la pression financière du naming l’an dernier. Depuis 2010, 4 des 5 seuls matchs non-victorieux des Néo-Zélandais joués sur leur archipel l’ont été dans la principale antre de la capitale. Une défaite en 2017 face aux Lions Britanniques, une autre en 2018 face aux Boks, avant un match nul face à ces mêmes Sud-Africains l’année dernière. Et donc, le score de parité face aux Australiens ce dimanche pour le premier match de la saison, tous disputés dans l’enceinte habituelle des Hurricanes.



Notez d’ailleurs que le seul résultat non-positif des partenaires de Sam Whitelock en dehors de la ville des vents l’eût été en 2017 à l’Eden Park d’Auckland, lors du dernier match de la tournée face aux Lions de Warren Gatland (18 à 18). Dans un contexte et face à une dream team très particuliers, vous en conviendrez. Dans un écrin dans lequel ils n’ont d’ailleurs plus perdu depuis… 1994. Alors, maudit ce Sky Stadium ?