Guirado, Haddad, Joseph : qui pour jouer face au Pays de Galles ?

La tournée d'automne arrive à grands pas, mais la disponibilité des joueurs internationaux sur 6 matchs s'éloigne également à grands pas.

Et au milieu, les joueurs. C'est ce que se disent les observateurs du ballon ovale du monde entier. La guerre entre la FFR et la LNR n'est pas prête de se terminer. On rappelle que la raison de cette dissonance est la mise à disposition des joueurs internationaux sur la période automnale. Oui mais ? La FFR souhaite que les joueurs soient disponibles pour les 6 matchs, donc sur une fenêtre bien plus grande. La LNR ne souhaite pas mettre à disposition les joueurs que pour une période de 5 matchs, au lieu des 4 semaines habituelles. On peut y voir un premier effort de la part de la LNR.

Mais si tout le monde campe sur ses positions, le sélectionneur Fabien Galthié risque de se retrouver sans joueurs internationaux, ou en tout cas, pas les joueurs espérés. La solution est de faire jouer sa liste après le premier match face au Pays de Galles, le 24 octobre prochain, pour avoir ses joueurs disponibles lors du match des 6 Nations en retard face à l'Irlande et durant l'Autumn Nations Cup. Au niveau de l'effectif, Galthié pourrait partir sur des moins de 20 et des joueurs de Pro D2.