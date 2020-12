Un grand tournoi eurasien en prévision avec la Russie et l'Asie ?

La Russie se rapproche de l'Asie sur un projet d'Asian Rugby Champions Cup avec d'autres pays comme la Thaïlande, le Sri Lanka et le Japon.

Le rugby asiatique ne cesse de se développer dans l'ombre des grands championnats mondiaux. Pour continuer dans cette optique, Asia Rugby et la Fédération russe de rugby ont conclu un accord historique comme le revèle Asie Rugby. Le 28 février dernier à Moscou, le président russe Igor Artemyev et le président asiatique Qais Al-Dhalaya ont signé pour la tenue de tournois communs et le "développement du sport dans les régions de la Fédération de Russie et des pays asiatiques". Le 30 novembre dernier, une réunion de travail a eu lieu dans le cadre de ce protocole signé.

La Russie, qui a été délaissée par l'Europe dans son développement, a décidé de s'orienter vers l'Est et donc l'Asie. Le pays est à 75 % sur le territoire asiatique et la majorité des clubs de rugby se trouvent dans cette partie. Pour permettre au rugby de s'émanciper en prévision des prochaines Coupes du monde 2027 et 2031 (pour lesquelles la Russie est candidate), les deux Fédérations prévoit de créer l'Asian Rugby Champions Cup, "qui deviendrait la toute première compétition eurasienne de rugby de clubs de l'histoire". Igor Atemyev s'est exprimé sur le site de la fédération : "Compte tenu de la géographie de notre pays, nous prévoyons de faire de la Sibérie, l'Extrême-Orient et Primorye des centres de développement du rugby. Cela n'est possible qu'avec une pratique constante avec les meilleurs clubs et équipes nationales des pays asiatiques. La proximité territoriale et la disponibilité des infrastructures sportives nécessaires rendent nos initiatives très prometteuses pour les pays asiatiques".

Asie Rugby estime que les clubs de Pro League (qui sera lancée en janvier 2022) pourraient y participer, tout comme les clubs hongkongais (South China Tigers) et sud-coréens (Hyundai Glovis). Le reste est encore "flou", car des clubs srilankais pourraient également être de l'aventure si une campagne de professionnalisation voyait le jour. Il reste enfin la Thaïlande, avec son championnat professionnel en projet.