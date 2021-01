Un Français dans la liste des joueurs à suivre en 2021 selon un média britannique réputé

Au milieu d'Anglais, Gallois et NZ, un troisième ligne du Stade Rochelais semble également plaire au-delà de nos frontières.

Après une année 2020 qui a dû voir son nombre de matchs grandement diminué pour les raisons que l'on connaît, chacun espère 2021 meilleure sur tous les terrains. Ainsi, le site anglophone Rugby Pass a profité des prémices du Nouvel An pour sortir une liste des joueurs à suivre sur la planète rugby selon lui. Des jeunes garçons et à fort potentiel qui pourraient bien briller et exploser au plus haut niveau dans mois à venir. Une liste dans laquelle on retrouve notamment des garçons déjà entraperçus ici et là, à l'image de Charlie Atkinson, 19 ans et déjà apparu à 4 reprises cette saison avec les Wasps, ou encore Carwyn Tuipolotu, qui n'est autre que le cousin de Taulupe Faletau et des Vunipola. Annoncé à 1m95 pour 115kg il y a plus d'un an, le numéro 8 de 18 ans pourrait bien faire ses débuts prochains avec les Scarlets dans le courant de l'année, tant ses qualités physiques et de porteur de balle impressionnent chez les jeunes.

Mais dans cette énumération, un Français est également plébiscité. Matthias Haddad-Victor est en effet l'un des garçons les plus prometteurs de l'Hexagone. A seulement 19 ans, le champion du monde U20 en 2019 n'est pas encore apparu en professionnel mais cartonne chez les jeunes, où ses qualités de d'énorme plaqueur et de troisième ligne de rupture font merveille. La Rochelle ne s'est d'ailleurs pas trompé en le verrouillant jusqu'en 2023 récemment, preuve que le club maritime compte sur lui pour le futur. Dès 2021 ?

Vous pourriez être pardonné de vous sentir découragé quand vous voyez des gars comme Grégory Alldritt, Kevin Gourdon, Victor Vito et le talentueux Levani Botia devant vous, mais Haddad est un vrai talent lui-même et quelqu'un qui aura un avenir très radieux sur le pré. Malgré toutes les richesses du réservoir français à son poste en ce moment, la seule chose qui manque aux Bleus, c’est la concurrence amenée par un vrai "chien fou", et c’est quelque chose que Haddad pourrait fournir dans les saisons à venir. Il a brillé aux niveaux U18 et U20 avec la France et s'est distingué au milieu des éléments dominants de la troisième ligne qui sont, au moins dans l'histoire récente, des porteurs de balle explosifs et des monstres physiques. Haddad pourrait pourquoi pas être le joker dans la manche de la France en 2023 et au-delà.