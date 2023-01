Tuisova, les ouvreurs clermontois, la première d'Urios, Lyon/Clermont vu par Twitter

Ce samedi, Lyon s'est imposé devant Clermont avec le bonus offensif. Le premier à domicile pour les Lyonnais. La première d'Urios avec l'ASM n'a pas été concluante.

Le @top14rugby reprend ses droits avec le début de l'ère Urios à Clermont ! Les supporters de l'@ASMOfficiel sont déjà à fond 💛💙#LOUASM pic.twitter.com/10oN0G8Wys — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 28, 2023

#LOUASM

A l’ASM on est très recyclage

Après la charnière recyclée on recycle l’entraîneur — J’ai pris Montpied 🌋 (@ddumeil) January 28, 2023

On concèdera qu’attaquer la ligne en percutant Lee et Moala, c’était peut-être pas l’idée du siècle… #LOUASM — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) January 28, 2023

Raka a fait la passe de trop. Je pensais pas dire ça un jour. #LOUASM January 28, 2023

Oh je vais pas m'y faire à Urios sur le banc de l'ASM 🤪#LOUASM — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) January 28, 2023

Comme à chaque match ou presque on perd un joueur des le début. Que c'est pénible. #LOUASM — Joël PRAT (@JoNuts48) January 28, 2023

Deux fois que Bamba bouffe d’énormes surnombres alors que tout le monde avait joué juste, en moins de 15 secondes. Mais lève les yeux bordel !! #LOUASM — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) January 28, 2023

Doussain il a quand même l'air de tirer un attelage quand il court. #LOUASM — L'autre Con (@DelasalleSamuel) January 28, 2023

Pourquoi les mauls qui avancent à 5 mètres de la ligne et qui sont effondrés ne donnent plus de carton ou essai de pénalité ? #LOUASM — para (@ParaFTN) January 28, 2023

Pour l'instant sur ces 25 minutes la défense est bien en place. #LOUASM — Cybervulcans (@Cybervulcans) January 28, 2023

Fourcade mais quelle pépite !! #LOUASM — Fumier (@JBarnerias) January 28, 2023

Premier tournant de ce match. On se met sous pression par une faute inutile. Essai transformé pour le Lou et jaune pour Dessaigne. Avec en plus protocole pour Fourcade. Ça pue. #LOUASM — Joël PRAT (@JoNuts48) January 28, 2023

Clermont ne propose rien mais Clermont est à 4 points seulement #LOUASM — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 28, 2023

Il se chauffe Urios 😅 #LOUASM — Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) January 28, 2023

Tuisova est absolument monstrueux, il mobilise en permanence 2/3 joueurs, continue d'avancer, et trouver le moyen de donner après contact. C'est le 12 parfait. #louasm — Pseudo sympa (@JClouscard) January 28, 2023

On peut déjà préparé la prochaine saison, on est totalement a la ramasse, équipe qui ne fait que défendre et jouer dans son camp. Rien a espérer #LOUASM — AirOne BOUGUY (@eBouguy) January 28, 2023

Honnêtement malgré le fait qu'on prenne 2 essais, un carton, 11 pts d'écart, 3 protocoles.

Je trouve ça déjà mieux en terme d'agressivité et de jeu de main.

Vas juste falloir faire preuve de plus de réalisme mais on peut gagner ce match #LOUASM — Buger (FCN 💛💚- ASM 💛💙- TVB💙🖤) Fan Q.MERLIN (@ff_buger) January 28, 2023

Ojovan c'est une catastrophe neutre dans jeu, il ne fait même pas la différence en mêlée #LOUASM — HM (@HM630000) January 28, 2023

Intéressant le visage de l’@ASMOfficiel et notamment ce 9 depuis quelques matchs !! #LOUASM — BigCam (@Royalbaconnn) January 28, 2023

On souffre en mêlée #LOUASM — Cybervulcans (@Cybervulcans) January 28, 2023

Pas convaincu par l'apport Urios pour le moment 😐#LOUASM — Gwenvael Le Giec (@2Ceyrat2Furious) January 28, 2023

Pas de 10, pas de melee, malheureusement

Pas de victoire possible en rugby #louasm — Bonnichon Frederic (@fbonnichon) January 28, 2023

Urios en attendant les joueurs en fin de match #louasm pic.twitter.com/VOFKv7i0ny — L˟˚A˟˚S˟˚S˟˚ D˟˚L˟˚ (@LassDL) January 28, 2023

#LOUASM Belleau fait de son mieux sur le terrain mais il est totalement pas en veine voire cramé face aux poteaux : ça sert à quoi de le griller définitivement alors qu'on a Bezy sur le pré? .... — Franck Pilandon (@Knarkpil) January 28, 2023

Ezeala, il a tellement pris de masse, que maintenant il a la pointe de vitesse de Jedrasiak… #LOUASM — Paul Blaque (@PaulBlaque1) January 28, 2023

On ne pourra pas leur reprocher de ne pas tenter mais c'est encore bien trop brouillon et c'est normal. Castres va arriver trop vite, espérons de voir beaucoup de mieux à Bordeaux. #LOUASM — Joël PRAT (@JoNuts48) January 28, 2023

Les+: Jaunneau confirme, l'intensité dans les 25 premières minutes, nos 10 qui nous offrent une avant premiere au prochain numéro du cirque Pinder gratuite

Les-: l'indiscipline, mêlée inexistante, on laisse ENCORE un point de bonus a la dernière minute.

Au boulot. #louasm pic.twitter.com/6jNoJAIu3c — Ju' (@nanard_dupond) January 28, 2023