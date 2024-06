''Travail de démolition'', ''implacable'', La presse étrangère fascinée par la domination de Toulouse en Finale du Top 14

En finale du Top 14, Toulouse a dominé Bordeaux avec une aisance déconcertante. La presse internationale salue une équipe implacable et un Antoine Dupont au sommet de son art.

Comme on pouvait le craindre à l'orée de cette finale de Top 14, le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée de l'UBB. Non seulement les rouge et noir ont conservé leur titre, mais ils ont réalisé au passage "un doublé remarquable", écrit Rugbydump, quelques semaines après le titre glané en Champions Cup aux dépens du Leinster.

RUGBY. Finale Top 14. 'L'UBB sans gaillardise, Toulouse sans pitié' selon Daniel HerreroCe vendredi, c'est Bordeaux qui a fait les frais de la soif de victoire des hommes d'Ugo Mola. Et particulièrement d'un homme : Antoine Dupont. Si sa première réalisation "a mis en évidence sa puissance surhumaine", son deuxième est tout simplement un "prétendant au titre d'essai de l'année", selon le média britannique.

Le Stade Toulousain n'a jamais douté. Une performance "clinique" selon RugbyPass qui a tout de suite annoncé la couleur "en mettant beaucoup de rythme". "Au fil du temps, les Bordelais Bègles n'ont pas réussi à inverser la tendance". Pire, "L'UBB a perdu le fil et a ouvert les vannes pour permettre à Toulouse d'inscrire quatre essais supplémentaires." Un match à sans unique qui conclut "une saison parfaite pour l'équipe française".

TOP 14. ''Une classe d’écart'' entre la ''formule 1'' toulousaine et des Bordelais ''surclassés'' et ''pas invités''Pour Planet Rugby, les rouge et noir ont tout simplement été "implacables", ne montrant "aucune pitié" face à des Girondins totalement dominés dans le combat et les intentions. Une performance qui consolide "leur statut parmi les meilleures équipes de club du monde à l'heure actuelle", note The Scotman.

Pour Bordeaux, ce fut "une soirée pénible", estime l'Irishexaminer. Le média irlandais de rappeler que Bru avait parié sur l'ouvreur Matthieu Jalibert, qui avait raté la demi-finale de la semaine dernière en raison d'une blessure à la cuisse. Et Ben Tameifuna, blessé à l'épaule lors de la victoire contre le Stade Français. "Tous deux ont passé une nuit dont ils ne voudront pas se souvenir. Ils étaient loin d’être les seuls parmi ceux qui portaient du blanc."

RUGBY. ''Peu de joueurs ont la capacité à changer leur sport'', l'hommage passionné de Mola à Antoine DupontLa différence entre les deux charnières a été criante. Dupont et Ntamack profitant de la domination de leurs avants pour jouer à leur main. "Discret" dans un premier temps mais efficace, l'ouvreur toulousain a éclipsé son vis-à-vis. Quant au demi de mêlée, il n'a pas eu à forcer son talent pour remporter son duel à l'image de son petit par-dessus sur Lucu lors de son deuxième essai.

"Le match était terminé depuis longtemps". D'aucuns diront qu'il l'était à la pause. Mais "Toulouse a remué le couteau dans la plaie de Bordeaux-Bègles dans les cinq dernières minutes". Ce fut, au final, un véritable "travail de démolition" de la part des vainqueurs de la Champions Cup devant les 67 000 supporters du Vélodrome, peut-on lire chez l'Australien Theroar.