Transferts. TOP 14. Pour muscler son jeu, Clermont prêt à piquer un crack de Pro D2 à Nevers ?

Selon le Midi Olympique, l’ASM lorgne Alivereti Loaloa, centre de Nevers en Pro D2. Un joueur polyvalent qui pourrait bien devenir la nouvelle attraction de Marcel-Michelin.

Alivereti Loaloa, la pépite de Nevers

L’ASM n’a visiblement pas fini de faire son marché pour la saison prochaine. Selon les informations du Midi Olympique, le club auvergnat aurait jeté son dévolu sur un des joueurs les plus en vue de Pro D2 : Alivereti Loaloa.

Âgé de 24 ans, le Fidjien de l’USON impressionne semaine après semaine en Pro D2. Centre de formation, mais joueur aux multiples casquettes, Loaloa est capable de dépanner à l’aile… et même en troisième ligne grâce à un profil ultra-polyvalent et puissant. Il ne cachait pas en 2019 sont admiration pour un certain Richie McCaw via le Journal du Centre.

Joueur précieux, le Fidjien de 1,82m pour 101 kg régale par ses appuis, sa capacité à franchir et son activité débordante, notamment dans les rucks. Cette saison, il a enchaîné les grosses prestations au point d’attirer l’œil des recruteurs du Top 14.

Clermont prêt à sortir le chéquier

Sous contrat avec Nevers jusqu’en 2027, Loaloa ne devrait pas partir libre. Toujours selon le Midi Olympique, Clermont est prêt à dédommager financièrement l’USON pour récupérer sa pépite fidjienne. Une preuve supplémentaire de la grosse cote du joueur sur le marché.

Avec déjà cinq recrues actées (Plummer, Raffy, Muarua, Tolofua, Zamora), l’ASM confirme sa volonté de reconstruire un effectif ambitieux, solide devant… mais aussi tranchant derrière.

S’il finalise sa venue, Clermont mettrait la main sur un joueur au potentiel énorme. Formé au rugby fidjien où le jeu de mouvement est roi, l'ancien international U20 pourrait trouver sur les pelouses du Top 14 un terrain propice à son talent. Lui qui n'a découvert le rugby qu'à l'âge de 13 ans.

Reste désormais à officialiser l’opération. Mais du côté de Marcel-Michelin, on espère déjà avoir trouvé un futur chouchou de la Yellow Army. Laquelle ne pourra plus encourager les Yato, Lee, Fischer, pour ne citer qu'eux, en partance à la fin de la saison.