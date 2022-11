TRANSFERTS. Jalibert reçu à Toulon, Barrett bientôt au Racing : le marché des ouvreurs bouillonne

D'après le Midi Olympique, Matthieu Jalibert a été reçu au Campus RCT il y a quelque temps. Et d'autres entretiens sont prévus, ailleurs.

De mémoire d'observateur, rarement on avait vu un marché des transferts si animé alors que novembre n'a pas encore pointé le bout de son nez. La faute à des dérives, certes, mais également à une saison de coupe du monde qui est au mercato un peu de ce qu'est le dérèglement climatique à la planète. Hier, Selevasio Tolofua annonçait son départ pour Toulon la saison prochaine, aujourd'hui, Tuisova était confirmé au Racing 92 et demain, Matthieu Jalibert sera peut-être envoyé ailleurs qu'à Bordeaux dès 2023, qui sait. Après tout, entre les clauses, les prospections, les indemnités et les coups bas, plus rien ne pourrait nous surprendre, sur le marché du Top 14 cette année.

À ce propos, les vélléités de départ de Matthieu Jalibert ont beau eu être éteintes par son manager Christophe Urios en faisant valoir son contrat, l'ouvreur tricolore poursuit pourtant bel et bien ses visites de courtoisie, d'après le Midi Olympique. Selon ce dernier, la vedette de l'UBB aurait été aperçue au Campus RCT il y a quelque temps, histoire de visiter les installations, discuter avec les dirigeants et plus si affinités... Reste qu'entre son contrat qui court jusqu'en 2025 en Gironde et la récente signature de Dan Biggar à Mayol, il est difficile de croire que Toulon finisse par engager celui qui compte 17 sélections en Bleu.

Malgré tout, les obstacles n'empêchent pas les clubs les plus actifs sur le marché de recevoir leurs premiers choix, histoire de tâter un peu le terrain et surtout, de mettre toutes les chances de leur côté. A ce petit jeu et après un mercato déjà très agressif, il se pourrait bien que le Racing 92 ne recoive l'une des plus grandes stars du rugby mondial dans ses installations cet automne. Toujours selon les informations du Midol, le club francilien pourrait bien profiter de la venue des All Blacks en Europe en novembre pour accueillir au Plessis-Robinson et à Nanterre Beauden Barrett. Ce qui pourrait enfin fixer les Ciels et Blancs sur le dossier de l'homme aux 109 sélections. Qui pourtant, juraient l'avoir abandonné il y a de cela quelques semaines, en prétextant des prétentions salaires bien trop élévées...

