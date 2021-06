TRANSFERT. Vous vous souvenez de Nakarawa ? Il pourrait revenir en France...

L'ancien Racingmen Leone Nakarawa devait rebondir en France et plus particulièrement dans le sud.

Si le Top 14 bat son plein, le marché des transferts devrait continuer à prospérer quand on voit la bonne forme des clubs français. Avec 3 clubs dans le dernier carré de Champions Cup et une finale 100 % française, l'hexagone continue d'attirer de grans noms. L'USAP, qui vient de monter en Top 14, dervait boucler un recrutement assez qualitatif. On voit également qu'à plus bas niveau, La Seyne-sur-mer ou Aix-en-Provence annoncent des recrues XXL chaque semaine.

Mais parmi les grands noms, il se pourrait qu'un ancien pensionnaire du Top 14 fasse son retour prochainement. Il s'agit de Leone Nakarawa (33 ans, 44 sélections avec les Fidji) qui devrait faire un retour en France. En effet, le seconde ligne de Glasgow connaît très bien le Top 14 puisqu'il faisait partie du Racing 92 entre 2016 et 2019. Un retard de deux semaines après la Coupe du monde au Japon lui vaudra un abandon de poste. Derrière, il réussira à rebondir en Angleterre. Longtemps annoncé chez les Bristol Bears, il a finalement échoué la visite médicale à l'Ulster avant de signer chez les Glagow Warriors.

Un joueur de qualité, mais bien trop instable. Son retour en France se ferait du côté de Toulon même si Perpignan était sur le dossier. Rugbyrama affirme que "la conclusion du dossier ne serait qu'une question de jours".