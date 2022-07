TRANSFERT. Une ancienne montagne du Top 14 signe à Dax, en Nationale !

Le colossal 2ème ou 3ème ligne Matt Luamanu, de l'Aviron Bayonnais, s'est engagé avec l'US Dax, en Nationale. Un renfort de poids (130kg) pour le club landais.

Alex Tulou à la retraite, l'US Dax tient son remplaçant au poste de numéro 8 ! Alors que l'ancien castrais avait annoncé sa retraite il y a un moment déjà, le club landais cherchait un successeur du même acabit pour tenter d'accrocher les premières places la saison prochaine, et plus si affinités. Et pour le coup, il a peut-être trouvé même plus gros, en la personne de Matt Luamanu. Le colossal numéro 8 de l'Aviron Bayonnais (1m93 pour 130kg) vient en effet de s'engager dans le 40 pour la saison à venir. À 33 ans, celui qui compte 35 matchs de Top 14 et qui sort d'une saison à plus de 20 rencontres avec les Bleus et Blancs en ProD2, apportera toute sa puissance et son expérience aux hommes de Jeff Dubois.

Pour rappel, le joueur d'origine samoane, passé par les Harlequins, est également capable d'évoluer en 2ème ligne. Il arrivera aux côtés d'autres belles pioches comme Maxime Delonca (Bayonne) ou encore du Portugais Rodrigo Marta. Un panel non négligeable dans une Nationale qui sera encore plus relevée la saison prochaine.