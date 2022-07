RUGBY. Instauration d'un barrage d'accession entre la Pro D2 et la Nationale à partir de 2024

Dans une convention commune parue ce mercredi, la FFR et la LNR ont notamment annoncé la création d'un barrage d'accession entre la Pro D2 et la Nationale.

Né en 2018, le barrage d'accession entre le Top 14 et la Pro D2 va avoir un petit frère en 2024 ! En effet, dans une convention commune parue ce jour, la LNR et la FFR ont annoncé l'instauration d'un nouveau barrage, mais cette fois-ci entre la deuxième et la troisième division nationale. En effet, celui-ci sera mis en place pour "favoriser des liens entre les championnats professionnels et la Nationale, et accompagner les clubs de Nationale dans leur structuration ainsi que les clubs promus et relégués". De ce fait, ce match concernera le 15ème de Pro D2, mais aussi le perdant de la finale de Nationale.

VIDÉO. NATIONALE. Au terme d'un match tendu, Massy n'a fait qu'une bouchée d'Albi et retrouve la Pro D2Cette rencontre permettra donc à l'avant-dernier de Pro D2 d'avoir une dernière chance de se maintenir, mais elle sera aussi là pour redonner un peu d'intérêt à la finale de Nationale (auparavant, les deux équipes étaient automatiquement qualifiées). En revanche, le dernier de Pro D2 sera lui directement relégué, tandis que le vainqueur de Nationale sera promu à l'échelon supérieur.

