[TRANSFERT] Top 14 - Vers un échange d'ouvreurs entre l'UBB et Castres ?

En fin de contrat au Castres olympique, Benjamin Urdapilleta pourrait retrouver son ancien coach Christophe Urios à l'UBB.

Le Midi Olympique se fait l'écho des possibles mouvements à l'ouverture qui pourraient intervenir en Top 14. Et c'est l'UBB qui pourrait être à l'origne d'un échange avec Castres. La formation girondine se cherche un ouvreur tandis que Benjamin Urdapilleta est en fin de contrat au CO. Le Palois Antoine Hastoy, excellent après huit journées, ou Enzo Hervé (Brive) étaient dans le visieur des Bordelais. Mais contrairement au Puma de 34 ans, ils sont toujours engagés avec leur club respectif. De fait, on pourrait assister à un "échange" avec le numéro dix de l'UBB, Ben Botica, 31 ans, dont le contrat arrive également à son terme en juin prochain.

L'ancien joueur des Harlequins, passé par Oyonnax et Montpellier, ne compte que 12 titularisations à l'UBB. Il faut dire qu'il est en concurrence avec un grand espoir au poste d'ouvreur : Matthieu Jalibert. Une situation pas facile à gérer pour celui qui avait été élu meilleur joueur du Top 14 en 2017-2018 lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'USO. À l'époque, il était numéro 1 à l'ouverture et enchaînait les matchs comme titulaire. À Castres, il pourrait retrouver ce poste tandis qu'Urdapilleta serait à nouveau sous les ordres d'Urios.