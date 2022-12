TRANSFERT. Top 14. Une arrivée de Christophe Urios à Montpellier, vraiment d'actualité ?

Christophe Urios a indiqué qu'il n'avait pas abandonné le rugby. Mais où va-t-il rebondir après avoir été remercié par l'UBB ? Montpellier ? Lyon ?

RUGBY. ''Je repartirai bientôt au combat'' Christophe Urios s’exprime sur son avenir"Ma vie c'est le rugby et je repartirai bientôt au combat car la compétition me manque". C'est par ces mots le 21 décembre dernier que Christophe Urios a conclu son message posté sur les réseaux sociaux. Remercié par l'UBB, le technicien était resté discret jusqu'ici. Mais il a tenu à donner des nouvelles sans pour autant préciser ce qu'il fera à l'avenir. Beaucoup ont spéculé sur son futur. Mais les pistes semblent se refermées petit à petit. Celle menant à Brive n'était déjà pas très chaude. Mais l'arrivée de Patrice Collazo, autre entraîneur remercié par son club, a définitivement clôturé cette piste. Selon le Midi Libre, une autre pourrait mener à Lyon, mais dans quel rôle puisque Xavier Garbajosa y officie déjà ? Pourrait-il avoir un rôle de directeur sportif comme Philippe Saint-André à Montpellier ? À ce titre, Urios ne débarquera pas non plus au MHR pour succéder à PSA. Du moins pas dans l'immédiat. L'ancien sélectionneur est en effet lié au champion de France en titre jusqu'en 2025. RUGBY. Et si Christophe Urios devenait sélectionneur ?Pour l'heure, les pistes dans l'Hexagone semblent donc mener nulle part. Va-t-il se laisser tenter par une aventure à l'étranger afin de changer d'air ? Ce serait pour lui une manière de sortir de sa zone de confort à la manière d'un joueur et de faire évoluer sur coaching. Encore faut-il qu'il y ait des opportunités hors des frontières de l'Hexagone. Un rôle de sélectionneur d'une nation mineure pourrait aussi être une option, à moins qu'il ne choisisse de rester en France coûte que coûte. Un passage par la Pro D2 ne serait alors pas à exclure. Car pour l'heure, les places en Top 14 paraissent toutes prises. On se souvient de sa formidable épopée avec Oyonnax avec un titre de champion de France de deuxième division en 2013 et une participation aux barrages de l'élite en 2014/2015.