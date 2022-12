RUGBY. ''Je repartirai bientôt au combat'' Christophe Urios s’exprime sur son avenir

Plus d'un mois après son licenciement de l'UBB, Christophe Urios a décidé de sortir du silence ce mercredi, via un message posté sur son compte Twitter.

RUGBY. Top 14. UBB. Résultats, frictions ? Quelles raisons derrière le départ d'Urios ?Il y a environ un mois, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios, se voyait licencié après des derniers mois compliqués, d'un point de vue sportif mais aussi extra sportif. Un véritable coup de tonnerre en Gironde, pour celui qui menait l'UBB depuis plus de 3 ans. Ce mercredi, l'ancien coach d'Oyonnax et de Castres a décidé de s'exprimer sur son avenir, via un message posté sur son compte Twitter : ''J'ai attendu quelques semaines avant de m'exprimer car rien ne sert de communiquer à chaud (...) Je vis une situation inédite, pas forcément facile à vivre. Ma vie c'est le rugby et je repartirai bientôt au combat car la compétition me manque''.

Je vous partage un message personnel depuis mon départ de l'UBB pic.twitter.com/zgBN49RTTZ — Christophe Urios (@ChristopheUrios) December 21, 2022

Un message qui annonce clairement que la carrière d'entraîneur de Christophe Urios n'est pas terminée. Une bonne nouvelle pour le monde du rugby, car même si le management de celui-ci a parfois laissé à désirer, il n'en reste pas moins un tacticien hors pair, qui a marqué chaque club dans lequel il est passé. Reste à voir désormais quelle sera sa prochaine destination, en France ou ailleurs.

