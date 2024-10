TRANSFERT. TOP 14. Un international de plus à Vannes dès à présent ?

Après un début de saison difficle, le RC Vannes est prêt à rafler Stephen Varney à Gloucester, le transfert serait imminent.

D’après les infos de Rugbypass, le RC Vannes est sur le point de mettre la main sur Stephen Varney, demi de mêlée italien, qui chauffe le banc à Gloucester en ce début de saison. Le club breton, bien décidé à se renforcer, discute sérieusement avec la formation anglaise pour un transfert immédiat.

À seulement 23 ans,Varney a déjà 30 sélections avec l’Italie. Né au Pays de Galles, mais Italien par sa mère, il pourrait rejoindre la Bretagne avant même le début de la tournée d’automne. Pourtant, cette saison, il n’a pas vu l’ombre d’un ballon à Gloucester…

Relégué dans la hiérarchie à Gloucester

Chez les Cherry & Whites, Varney se retrouve coincé derrière Tomos Williams, fraîchement débarqué de Cardiff, Caolan Englefield (ex-London Irish), et le jeune Charlie Chapman, international U20 écossais. Bref, il n’est que le troisième, voire quatrième choix dans une équipe où la concurrence est féroce. Et pourtant, il venait de prolonger son contrat en avril dernier… Gloucester semble ne pas se battre pour le garder, une aubaine pour Vannes, qui pourrait bien en profiter pour récupérer un demi de mêlée international !

Cardiff était sur le coup, mais la Bretagne a pris l’avantage

Toujours selon RugbyPass, Cardiff avait un œil sur Stephen Varney, mais c’est finalement Vannes qui semble tenir la corde pour s’attacher les services du demi de mêlée international. Le club breton, qui cherche à étoffer son effectif pour affronter sa première saison en Top 14, serait sur le point de conclure ce recrutement.

Un transfert avant le choc à Clermont ?

Avec ses 30 sélections en équipe d’Italie et un contrat qui expire à la fin de la saison, Stephen Varney est sur le point de faire ses valises pour quitter Gloucester. Et, surprise, le club anglais ne semble pas trop se battre pour le retenir. Du pain bénit pour Vannes, qui galère après avoir encaissé cinq défaites en six matchs.

Pour l’instant, la situation à la mêlée est tout sauf stable en Bretagne. Michael Ruru (blessé au mollet) a disparu de la feuille de match depuis la victoire contre Lyon et Jules Le Bail a pris les rênes lors des trois derniers matchs. Derrière ? Alexandre Gouaux est la 3e option. Autant dire que la signature de Varney serait la bienvenue.

Si tout va bien, le transfert pourrait être officialisé avant le choc contre Clermont le 19 octobre. Timing parfait pour Vannes, qui pourrait aussi croiser le fer avec… Gloucester en décembre pour la Challenge Cup. Les retrouvailles promettent d’être piquantes !