[TRANSFERT] Top 14 - Teddy Thomas dans le viseur du Stade Toulousain ?

L'ailier international Teddy Thomas sera en fin de contrat avec le Racing 92 à l'issue de la saison. Il pourrait se diriger vers le Stade Toulousain.

Au Racing 92, la saison a à peine commencé que le président Jacky Lorenzetti doit déjà se poser des questions. Plusieurs de ses joueurs, dont des internationaux, seront en fin de contrat à l'issue de la saison. Si Virimi Vakatawa est courtisé par des clubs anglais, le centre pourrait cependant prolonger l'aventure même si le Salary cap pourrait freiner les dirigeants franciliens.

Un autre joueur, également international, se retrouvera en fin de contrat à la fin de la saison. Il s'agit de Teddy Thomas (26 ans, 19 sélections) qui pourrait quitter les Ciels et Blancs. Pour l'instant, il n'a pas prolongé et selon RMC Sport, il se pourrait que ça n'arrive jamais. Les pistes sont nombreuses pour un joueur de sa trempe et le Top 14 continue de garder ses internationaux. Dans les candidats, il y a le Stade Toulousain qui pourrait l'accueillir. Si ce n'est encore qu'une hypothèse, Toulouse se retrouverait avec deux ailiers de classe mondiale aux ailes. Jacky Lorenzetti souhaite bien évidemment garder tous ses talents, mais les choses ne sont pas si faciles : "Avec Teddy, on n’a pas encore commencé les discussions. Ça fait aussi un bout de temps qu’il est chez nous (depuis 2014). Teddy comme nous, on a une petite frustration. Il a été victime de pas mal de petits pépins physiques qui l’ont empêché chez nous, comme en équipe de France d’ailleurs, de montrer l’immensité de son talent. Il faut qu’on arrive à purger cette frustration et envisager qu’il puisse rester chez nous pour nous montrer de quoi il est capable, et il est capable d’immensité". Teddy Thomas en maillot rayé, mais cette fois-ci rouge et noir ?