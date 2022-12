TRANSFERT. TOP 14. Sowakula, Haouas, un Wallaby... le marché de Clermont commence à se dessiner

Ce lundi, l'ASM a officialisé une recrue néo-zélandaise. Bientôt, elle pourrait en faire de même avec Haouas et un talonneur australien, selon le Midol.

Les premiers contours du recrutement de l'ASM commencent donc à prendre forme. Alors qu'il perdra des garçons importants à l'intersaison et que la tête d'affiche du club Damian Penaud est fortement sollicité par la concurrence, Clermont s'active sur le marché des transferts. Histoire de rassurer un peu et d'envoyer un message à tout le monde y compris ses supporters, le club auvergnat a d'ailleurs officialisé ce lundi la venue la saison prochaine de Pita Gus Sowakula. En effet, avec le numéro 8 néo-zélandais, les dirigeants clermontois ont frappé un grand coup, et ils le savent.

TRANSFERT. Un numéro 8 All Black bientôt héritier de Fritz Lee en Auvergne ?

Mais afin de renforcer son effectif en vue des saisons à venir, on ne compte pas du tout en rester là du côté de Marcel-Michelin. Alors que la signature de Mohamed Haouas est de plus en plus imminente selon le Midi Olympique, une autre pointure en première ligne pourrait débarquer dans le centre de la France en 2023. Toujours selon la même source, le talonneur australien Folau Fainga'a aurait également donné son accord à l'ASM et n'y aurait plus que les détails administratifs à régler. Fainga'a, 27 ans, et l'un des talonneurs des Wallabies depuis plusieurs années maintenant. Il compte 31 sélections et était d'ailleurs sur le banc face à l'équipe de France en novembre. Talonneur remuant, agressif et fort sur les fondamentaux, il représenterait une belle recrue pour l'équipe de Jono Gibbes, toujours en reconstruction. D'autant que sur le bureau du président Guillon, le dossier de la star anglaise Jack Nowell serait toujours aussi chaud...