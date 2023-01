TRANSFERT. TOP 14. Semi Radradra de retour en France ? C'est fort possible, mais pas là où vous croyez !

Le centre fidjien Semi Radradra pourrait donner son accord à un club du Top 14 selon le Midi Olympique. Une recrue XXL, mais également un pari.

Souvenez-vous : il y a quelques semaines, nous vous parlions de l'intérêt du LOU pour le puissant Sud-Af des Harlequins, André Esterhuizen. Désireux de renforcer son milieu de terrain et de trouver un remplaçant digne de ce nom à Josua Tuisova, qui s'est engagé au Racing 92, le club rhodanien avait entamé des négociations avec le colosse de 28 ans. Finalement, il semblerait que l'ancien centre des Sharks ne débarque jamais à Gerland. Selon les informations du Midi Olympique, le LOU serait en effet en passe de boucler le dossier Semi Radradra.

Le fidjien de 30 ans, révélé à XV dans l'Hexagone, devrait donner sa réponse définitive dans la semaine et, sauf revirement de situation, s'engager à Lyon la saison prochaine. L’ancien toulonnais, suivi par l’UBB et Clermont également, aurait rassuré les dirigeants du LOU sur son état physique, lui qui n'a joué avait été éloigné des terrains durant 8 mois l'an dernier à cause d'un genou récalcitrant. Finalement, il vient d'enchaîner 8 titularisations consécutives et le LOU lui aurait proposé un contrat de deux ans, toujours selon le Midol. En espérant pour les Lyonnais qu'il aura la même réussite que celle qui fut la sienne durant ses années bordelaises...

