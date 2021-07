TRANSFERT. Top 14. Nakarawa, Timani et les autres permettront-ils au RCT de retrouver les phases finales ?

Grâce à ses 12 recrues, Toulon aura-t-il les moyens de redevenir un cador dès cette saison ?

Non, le RCT de Bernard Lemaître n’est définitivement plus celui de Mourad Boudjellal ! N’en déplaise aux plus nostalgiques, le club au muguet vient d’ailleurs de tirer un nouveau trait sur la décennie précédente en troquant son équipementier historique Hungaria pour Nike. Mais si la marque à la virgule n’équipe - en France - que des cadors (Toulouse et Racing), Toulon aura-t-il les moyens d’en redevenir un dès cette saison ?

Visiblement, les supporters en doute. Car si l’arrivée de l’homme d’affaires octogénaire a permis d’assainir les finances du champion d’Europe 2013, 2014 et 2015, les fans pointent du doigt un état d’esprit qui aurait changé et surtout, un recrutement pas à la hauteur des ambitions affichées d’un tel club. Monsieur le président s’en ait défendu en assurant que celui-ci était de qualité et qu’il n’était de toute façon plus possible de faire comme faisait son prédécesseur durant le mercato tout en restant dans les clous. Mais alors que vaut vraiment ce recrutement pour la saison 2021/2022 ?

Vous le savez, comme à Marseille, à Toulon rien n’est pareil. Là-bas, trop bien habitué, on aime les grands noms et les joueurs bankable au possible. Pourtant, il faudra donc s’habituer à ne plus connaître ça de si tôt. En revanche, cela n’a pas empêché au RCT de faire du neuf avec du vieux et de recruter des joueurs au beau CV mais à la relance après un échec. C’est ainsi qu’à un poste où Toulon souhaitait absolument se renforcer, Leone Nakarawa (64 sélections) débarque sur la Rade. Autrefois le meilleur deuxième ligne du championnat, le fantasque fidjien (33 ans) devra absolument s’y remettre du côté de Mayol après avoir planté le Racing et manqué la visite médicale qui devait l’envoyer en Ulster. Patrice Collazo l’a d’ailleurs déjà prévenu. En revanche, s’il retrouve la forme, cet « octopus » pourrait former une deuxième ligne exceptionnelle aux côtés d’Eben Etzebeth. Ses performances avec les Fidji ces dernières semaines ont par ailleurs été, en ce sens, très encourageantes.

Un cran plus bas, Lopeti Timani (30 ans) arrive lui pour une saison plus une en option. L’international australien débarque dans le Var après un passage très discret à La Rochelle, qui en attendait pourtant beaucoup plus de ce golgoth (1m93 pour 125kg) au physique tout bonnement impressionnant. À noter qu’il peut également jouer 2ème ligne et que s’il était mis dans un environnement dans lequel il se sent bien, il pourrait à nouveau causer les mêmes dégâts qu’il faisait lors de son aventure aux Melbourne Rebels.

Mais selon nous, LA grosse recrue du RCT cette année n’est nulle autre que l’Irlandais Quinn Roux. Son nom de vous dit rien ? C’est normal, ce bonhomme de 30 ans n’est pas du genre à faire de vagues et évoluait jusqu'ici au Connacht, la province la moins visible de l’Eire. En revanche, quel roc ! Doté d’un solide physique lui aussi (1m96 pour 122kg), le Sud-Africain d’origine est une vraie poutre à droite de la mêlée et offre de sérieuses garanties dans le combat au près. Après tout, on ne glane pas 16 sélections avec le XV du Trèfle pour rien et s’il n’est pas encore garanti qu’il soit le titulaire en numéro 5 dès lors que l’effectif sera au complet, Toulon s’assure là un réservoir très important à ce poste, où reviendra également bientôt le rugueux Brian Alainuese. On appelle cela « apprendre de ses erreurs ».

Derrière, c'est maigre

À cela, vous pouvez également rajouter la venue de l’homme aux 9 capes avec l’Ecosse Cornell Du Preez et du droitier des Wasps Kieran Brookes (16 sélections) pour comprendre que Toulon s’est quasi-exclusivement renforcé devant pour la saison à venir. Eh oui, Jonathan Joseph n’a finalement jamais signé et les arrivées du talentueux Aymeric Luc et de celui dont on connaît rien ou presque (l’ailier ou centre fidjien Jiuta Wainigolo) paraissent bien maigres pour remplacer les All Blacks Ma’a Nonu, Isaia Toeava, Bryce Heem (à 7) et son joker Rudi Wulf, tous partis. D’autant que le club 3 fois champion de France perd aussi Masivesi Dakuwaqa et Ramiro Moyano, même si Daniel Ikpefan est lui remplacé par l’ancien clermontois Atila Septar. Dès lors, on imagine que Toulon recrutera bientôt un/des jokers médicaux/joueurs supplémentaires/joueurs sans contrat pour compléter sa ligne de 3/4 qui, si elle est talentueuse, apparaît bien peu fournie.

Enfin, le dynamique Julien Blanc vient lui aussi se relancer dans le Var après une saison compliquée à Brive et pourrait amener tout son punch en doublure de Baptiste Serin. Bon buteur, le jeune Thomas Salles apportera également des solutions à l’arrière, tandis que le retour de prêt de Mathieu Smaili devrait permettre de soulager un peu Louis Carbonel, voire de déplacer Anthony Belleau en 12 plus souvent que prévu. Jules Danglot (numéro 9, 19 ans), lui, pourrait grappiller ses premières minutes en Top 14 en fonction du calendrier.

TOULON XV Potentiel 1 Gros 2 Etrillard 3 Brookes 4 Etzebeth 5 Nakarawa 6 Rebbadj 8 Parisse 7 Isa 9 Serin 10 Carbonel 11 Villière 12 Hériteau 13 Paia'aua 14 Luc 15 Cordin 16 Soury 17 Devaux 18 Gigashvili 19 Roux



20 Du Preez 21 Blanc 22 Belleau 22 Wainigolo

* Ce groupe tient compte des blessures longue durée de Charles Ollivon et de Christopher Tolofua.