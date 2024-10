TRANSFERT. TOP 14. L'UBB va-t-elle à son tour ''chiper'' un joueur au Stade Toulousain ?

L’UBB surveillerait de près Clément Vergé, 3e ligne du Stade Toulousain en fin de contrat. Le joueur de 23 ans pourrait renforcer le pack bordelais, toujours en quête de nouvelles recrues devant.

L’Union Bordeaux-Bègles ne cache pas son ambition : renforcer son pack pour la prochaine saison. Le club girondin, qui cherche à densifier son effectif devant, multiplie les pistes pour solidifier sa deuxième et troisième ligne.

TOP 14. Du lourd, de l’épais, du mastoc : l’UBB prospecte tous azimuts pour densifier son packParmi les joueurs surveillés de près, le nom de Clément Vergé est apparu sur le devant de la scène cette semaine. Et ce, après que des rumeurs ont évoqué un intérêt girondin pour Alfie Barbeary mais surtout Daniel Du Preez.

D’après La Dépêche, le troisième ligne du Stade Toulousain, en fin de contrat en juin prochain, suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Top 14. Bordeaux serait dans la course pour attirer ce joueur prometteur.

À 23 ans, Vergé n’a peut-être pas encore l’aura des cadres toulousains comme Cros et Jelonch ou encore Willis, mais il dispose d’un solide potentiel. Formé au Stade Toulousain, ce joueur polyvalent pourrait être une belle recrue pour l’UBB.

Plusieurs clubs intéressés

En quête de puissance et d’impact devant, Bordeaux cherche à se renforcer avec des profils capables de rivaliser au plus haut niveau. Clément Vergé, avec ses 1,93 m pour 108 kg, semble parfaitement correspondre à ce besoin. Depuis ses débuts avec les Rouge et Noir, il a prouvé qu’il savait se montrer performant, notamment en Challenge Cup.

Mais l’UBB n’est pas seule sur le coup. Deux autres clubs du Top 14 seraient intéressés par le Toulousain. Selon La Dépêche, il s'agit de la Section Paloise et de Montpellier.

Il reste à voir si l’UBB parviendra à convaincre Clément Vergé de rejoindre la Garonne pour poursuivre sa progression. Ou s'il choisira de rester en cas d'offre de prolongation. Une chose est sûre : le mercato s’annonce animé pour les Bordelais, qui veulent marquer leur territoire en vue de la prochaine saison.