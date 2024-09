TRANSFERT. TOP 14. L'avenir d'un Bordelais au centre d'un jeu de chaises musicales

Décidément, le Top 14 ne vient que de redémarrer, mais le marché des transferts reste toujours aussi agité. Au centre des discussions aujourd'hui, l'avenir d'une jeune pépite bordelaise.

Équation à plusieurs inconnues

Au centre des débats en ce début de semaine, le jeune ouvreur de l'UBB, Mateo Garcia, qui agite vraisemblablement la sphère des transferts du Top 14. En effet, Bayonne serait sur le coup, d'après les informations du Midi Olympique.

A 22 ans, Mateo Garcia a été la doublure de Matthieu Jalibert ces dernières saisons en Gironde, au point même de mener seul le bateau de l'UBB la saison dernière, par moment. À son actif, 20 rencontres dont 15 titularisations l'an passé.

Seulement voilà, le monde du rugby professionnel est impitoyable et malgré son statut de JIFF et ses bonnes performances, l'ouvreur s'est fait doubler par Joey Carbery, recruté par l'UBB a l'intersaison. L'ouvreur international Irlandais et d'origine néo-zélandaise n'a pas encore fait ses débuts en Top 14, mais pourrait assurer la place de numéro 1 en l'absence de Jalibert, et apporter un peu plus de concurrence à ce dernier.

De ce fait, compliqué pour Garcia d'évoluer dans un club où ses deux concurrents sont internationaux, et des joueurs aguerris. Toutefois, ce dernier intéresse d'autres clubs de l'élite, comme le MHR qui avait même tenté de négocier la libération anticipée de l'ouvreur l'année dernière, sans suite.

Plus récemment, ce serait l'Aviron Bayonnais qui aurait frappé à la porte du finaliste de la dernière saison, se disant intéressé par le profil du jeune ouvreur. Ainsi, des premiers contacts auraient eu lieu entre les deux parties et un rendez-vous physique aurait même été fixé, afin que Garcia rencontre les dirigeants basque.

Cependant, rien n'est encore certain pour celui qui compte 47 matchs avec Bordeaux, en raison de plusieurs inconnues qui bloque ce dossier. Premièrement, Jalibert n'a toujours pas prolongé à Bordeaux et se montre assez évasif sur son avenir, et plutôt ambitieux sur ses prétentions salariales. En cas de départ de l'ouvreur international, l'UBB tâcherait de garder Garcia dans ses rangs.

Dans un deuxième temps, nous ne savons toujours pas si Camille Lopez sera à la retraite ou toujours actif la saison prochaine. Le maître à jouer de Bayonne, qui fêtera ses 36 ans en avril prochain, n'est pas fermé à une année supplémentaire si son corps le lui permet. Avec l'arrivée de Joris Segonds à Bayonne, l'ancien joueur de Clermont pourrait ainsi voir son temps de jeu diminuer, et être plus frais en juin prochain.

Si Lopez rempile, compliqué pour Garcia de se projeter en qualité de numéro 3, comme c'est actuellement le cas à Bordeaux. Le jeune joueur prend alors son mal en patience en attendant que la situation se décante, et avant de prendre une décision pour la suite de sa carrière.

RUGBY. TRANSFERT. Un ancien de Montauban et Biarritz rejoint le RC Vannes pour un nouveau défi en Top 14