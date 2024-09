RUGBY. TRANSFERT. Un ancien de Montauban et Biarritz rejoint le RC Vannes pour un nouveau défi en Top 14

Le RC Vannes continue son mercato avec la signature de Simon Augry ! En provenance de Biarritz, le troisième ligne va découvrir le Top 14 sous les couleurs bretonnes.

Le Rugby Club Vannes continue de renforcer son effectif et officialise l’arrivée de Simon Augry. Le troisième ligne de 27 ans pour 1,91m s’engage avec les Bretons jusqu’en 2026. C'est la deuxième signature en 3e ligne pour le promu après celle de Kitione Kamikamica cet été.

Après deux belles saisons au Biarritz Olympique, Augry s’apprête à découvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Il avait commencé l'exercice 2024/2025 comme titulaire face au VRDR lors de la première journée. Marquant un essai au passage.

Originaire de Poitiers, mais avec des racines familiales à Paimpol, Augry retourne finalement en Bretagne. Une signature qui résonne particulièrement dans la région, où le club breton cherche à s’imposer durablement dans le Top 14.

Formé au Stade Poitevin, Simon Augry a gravi les échelons du rugby français en passant par Albi et Montauban, où il a passé quatre saisons remarquées. C’est sous le maillot biarrot qu’il a pris une nouvelle dimension, jouant 17 matchs comme titulaire, pour un total de 7 essais en 37 rencontre.

Le RC Vannes, qui mise sur des joueurs à fort potentiel, accueille donc un troisième ligne solide et expérimenté. La polyvalence d’Augry en troisième ligne et son flair offensif devraient rapidement séduire les supporters de la Rabine. Lui-même se dit impatient de "découvrir la ville et l’engouement autour du club."

Ce transfert marque aussi une étape importante pour le joueur, qui goûtera enfin aux joutes du Top 14. Il n'avait jusqu'ici évolué qu'en deuxième division. Avec un contrat de deux ans, il aura l’opportunité de s’imposer dans l’élite sous le maillot vannetais.

Simon Augry, une nouvelle recrue pour Vannes, qui compte sur lui pour apporter son dynamisme, son envie et son expérience au groupe. Il pourrait bien être du voyage à Paris dès ce week-end.