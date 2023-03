TRANSFERT. TOP 14. Faire faux-bond au Racing ? Ça se précise pour Josua Tuisova…

Le pré-contrat signé par Tuisova avec le Racing laissait à penser qu’il avait les deux mains nouées. Mais d’après le Midol, son montant n’est pas celui qu’on croirait.

Dans ce dossier complexe qui est purement et simplement en passe de devenir un véritable feuilleton, un détail posait problème. Si tout le monde entendait bien que Josua Tuisova ne souhaite plus rejoindre le Racing 92 et qu’il n’aurait aucun mal à trouver un club qui veuille s’attacher ses services, les esprits les plus alertes évoquaient un argument de valeur : du fait de son pré-contrat signé avec le club francilien, le tank fidjien ne risquait pas d’aller bien loin du Plessis-Robinson. Non pas que le centre lyonnais ne puisse pas faire faux-bond au Racing dans les faits, mais plutôt qu’on imaginait aisément, vu la trempe du joueur, que l’indemnité dont il faudrait s’acquitter pour que cela soit possible risquait d’être élevée. Très élevée même.

TOP 14. TRANSFERT. Et si Josua Tuisova retournait finalement au bercail ?Sauf qu’à la surprise générale, d’après les informations du Midi Olympique, celle-ci flirterait avec les 360 000 euros. Une somme coquette, certes, mais qui n’est pas du genre à effrayer certains présidents du Top 14 pour des top joueurs. On se souvient notamment que Bernard Lemaître avait sorti le carnet de chèques à hauteur de 1,2 million d’euros pour racheter le contrat de Cheslin Kolbe au Stade Toulousain en 2021. En fera-t-il de même avec Tuisova ? Les dirigeants toulonnais sont en tout cas très intéressés par celui qui a déjà évolué sous leurs couleurs jusqu’en 2019. Une rencontre entre le joueur, son entourage et les décisionnaires du club est d’ailleurs prévue prochainement, selon le Progrès. Quant aux autres prétendants, que sont Lyon, forcément, ou la Rochelle, il n’ait pas certain que leur président soit prêt à mettre autant de billets sur la table, en plus de ses prétentions salariales, qui, qu’on se le dise, méritent plus du demi-million annuel, en brut. Même si le LOU aimerait plus que tout pouvoir conserver son fer de lance la saison prochaine…

RUGBY. Fini d’être un bourrin, Josua Tuisova est le meilleur joueur du Top 14 en 2023Vous l’aurez compris, la situation devrait donc se décanter d'ici à quelque temps, lorsque la visite prévue sur la Rade aura eu lieu. Mais l’avenir de Tuisova semble bel et bien se dessiner soit à Mayol, soit du côté de la Paris La Défense Arena, a l’heure d’écrire ces lignes…