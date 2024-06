TRANSFERT. TOP 14. Entre Clermont et le Leinster, jeu des chaises musicales à venir en première ligne !

Rabah Slimani va s’engager 2 ans avec le Leinster, dernier finaliste de la Champions Cup. Un mouvement historique pour un Français.

Rabah Slimani ne jouera plus à Clermont la saison prochaine. Celui qui cale la mêlée de l’ASM depuis des années maintenant va en effet accepter un challenge exceptionnel, pour ne pas dire unique.

Comme évoqué il y a quelques semaines, l’enfant de Sarcelles devrait bel et bien rejoindre le Leinster, et son équipe d’Avengers. Le pilier aux 57 sélections avec les Bleus devait initialement intégrer le staff clermontois, mais l’opportunité était trop belle.

RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Rabah Slimani va-t-il rejoindre Barrett au Leinster ?

"En fait, la saison dernière, Rabah a signé avec nous un contrat d’entraîneur. Là, il nous a fait part de sa volonté de jouer encore, mais on ne pouvait pas s’aligner sur les 2 ans que lui offre le Leinster", expliquait à La Montagne Christophe Urios, l'entraîneur de l'ASM Clermont.

"Voilà, il nous faut maintenant rompre ce contrat entre nous et on ne le retiendra pas. Je lui ai dit que c’était pour lui une opportunité incroyable d’aller jouer là-bas". En effet, Slimani serait le premier français de l’histoire à rejoindre les hommes de Dublin.

VIDÉO. Comme à sa grande époque, Rabah Slimani fait exploser le ''meilleur pilier du monde'' en mêlée

Une formation à l’effectif XXL, qui vient de se hisser (et de perdre) en finale lors des 3 dernières éditions de Champions Cup. Et qui contient, en somme, les 2/3 de l’équipe d’Irlande, en plus de quelques stars internationales qui arrivent comme RG Snyman et Jordie Barrett.

Il partagera donc principalement le poste en Irlande avec un certain Tadgh Furlong, considéré depuis de nombreuses années comme le meilleur pilier droit du monde.

TRANSFERT. Déjà injouable, le Leinster ne se refuse rien en s’offrant la star All Black Jordie Barrett

A noter que l’ASM et le Leinster vont réaliser un jeu de chaises musicales en première ligne, puisque le départ de Slimani sera compensé par l’arrivée du colosse Samoan Michael Ala’alatoa (1m91 pour 132kg), en provenance du Leinster…