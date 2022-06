TRANSFERT. Top 14. Deux clubs entrent dans la danse sur le dossier Cameron Woki

Le 3e ou 2e ligne de l'équipe de France Cameron Woki est sous contrat jusqu'en 2023. Mais l'UBB pourrait le voir partir. Deux autres clubs sont sur le dossier.

TRANSFERTS. Top 14. Cameron Woki va-t-il prochainement quitter l'UBB ?Décidément, on parle plus de l'avenir lointain de Cameron Woki cette semaine que de son futur proche avec la demi-finale de Top 14 face à Montpellier. Il faut dire que le Tricolore attise les convoitises depuis que son président a annoncé qu'il n'était pas certain de rester à l'UBB. Le 3e ou 2e ligne de l'équipe de France est sous contrat jusqu'en 2023. Mais rien n'indique qu'il prolongera malgré une belle proposition de son club. Proposition à laquelle il n'aurait toujours pas répondu selon le Midi Olympique. Est-ce la conséquence de l'intérêt d'autres formations de Top 14 ? Ou bien ont-elles profité de l'incertitude du Tricolore pour entrer dans la danse ? Toujours est-il que selon le Midol, le Stade Français et le Racing 92 lorgneraient Cameron Woki. On parle de gros contrats pour lui faire quitter la Gironde. Paris a récemment effectué un recrutement ciblé et qualitatif pour retrouver les sommets. De son côté, la formation francilienne a de sérieux arguments avec la présence de plusieurs internationaux français dans ses rangs. La balle est dans le camp de Woki.