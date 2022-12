Transfert. Top 14. Départ immédiat pour ce Toulonnais, il rebondit à Paris !

Le colosse australien Sitaleki Timani, en manque de temps de jeu du côté de Toulon, s'est engagé au Stade Français Paris en tant que joker médical. Il vient pallier la pénurie au poste de deuxième ligne.

Un habitué du Top 14

À 36 ans, Timani a une très belle carrière derrière lui, avec notamment 18 sélections chez les Wallabies. Le géant de 2m03 a déjà foulé plusieurs pelouses de Top 14, et a connu le championnat français en 2013, avec l'équipe du MHR. Ensuite, après trois saisons pleines, il rejoint l'ASM en 2016, avec qui il est resté 5 saisons, jouant 107 matchs en Auvergne. Après être retourné au pays du côté de la Western Force, le natif des îles Tonga avait rejoint Toulon lors de la saison 2021/2022, sans réel temps de jeu. Il faut dire que la concurrence de Rebbadj, Alainu'uese, Warrion ou encore Etzebeth la saison dernière n'a pas fait les affaires de Timani, qui n'a joué que 7 matchs avec les Varois. Cependant, son gabarit impressionnant, allié à son expérience, seront des facteurs importants pour le Stade Français, qui est en rade en seconde ligne.

RUGBY. Avant le foie gras, Racing 92 - Stade Français envoie du pâté sur les réseaux sociaux !

Une malédiction en deuxième ligne

Après avoir appris la mauvaise nouvelle concernant Baptiste Pesenti, qui s'est gravement blessé à la cheville lors du derby, le club parisien se trouve sans solution à ce poste. Ce dernier a été victime d'une rupture du ligament, ce qui nécessite une intervention chirurgicale et plusieurs mois d'absence. Viens s'ajouter à cela, Paul Gabrillagues, qui souffre d’une rupture du ligament latéral interne d’un genou, lors du match contre le Stade Rochelais en Top 14, et qui sera également absent de nombreuses semaines. Puis, Mathieu de Giovanni s'est quant à lui déchiré le pectoral en Challenge Cup face à Trévise, et sera aussi indisponible durant quatre mois. Puis, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Pierre-Henry Azagoh ne retrouvera pas les pelouses de Top 14 comme espérer, car sa blessure à l'épaule est plus importante que prévu, ce qui le contraint à se faire réopérer, et qui l'éloignera des terrains encore un moment. Marcos Kremer et Juan Van Der Mescht sont alors des solutions pour Gonzalo Quesada, qui est donc dans l'obligation d'enrôler Timani pour avoir un effectif complet.