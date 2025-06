TRANSFERT. TOP 14. Après Toulouse, c'est Paris qui fait son marché au Stade Rochelais

Après Thomas, Colombe et Kerr-Barlow, c’est Thierry Paiva qui quitte La Rochelle. Le pilier rejoint le Stade Français pour muscler le pack parisien.

C’est un nouveau départ pour le Stade Rochelais. Après avoir vu Georges-Henri Colombe filer à Toulouse à l'instar de Teddy Thomas et plus récemment Tawera Kerr-Barlow être annoncé à Paris, c’est au tour de Thierry Paiva (29 ans) de faire ses valises direction la capitale. Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade Toulousain

Un renfort pour le Stade Français

Selon Rugbyrama, le pilier gauche a donné son accord au Stade Français et s’y engagera à l’issue de la saison. Formé à Bordeaux, passé par Carcassonne, Paiva s’était imposé comme un client solide en mêlée fermée avec l’UBB, avant de rejoindre La Rochelle en 2022.

Il aura disputé trois saisons en jaune et noir, avec en ligne de mire une présence régulière dans la rotation d’un pack ultra sollicité.

Avec 1m84 pour 120 kilos, le gaucher tricolore va donc renforcer le pack parisien, en quête de profondeur après plusieurs mouvements au sein de sa première ligne. Son arrivée complète un recrutement ambitieux dans la capitale, qui verra aussi débarquer l’expérimenté Tawera Kerr-Barlow à la mêlée. TRANSFERT. Nice a ''perdu'' Brice Dulin… mais gagne un international fidjien à 100 %

Un Stade Rochelais en pleine mutation

Côté rochelais, cette intersaison prend des allures de grand renouvellement. Si les ambitions restent intactes à Delfandre, le départ de plusieurs cadres va obliger Ronan O’Gara et son staff à reconstruire une partie de son équipe. Pour rappel, Brice Dulin prendra sa retraire à l'issue de la saison.

Avec Paiva, c’est aussi un profil discret mais précieux qui s’en va. Pas souvent sous les projecteurs, mais toujours prêt à s’y filer dans les zones d’ombre. Ce genre de pilier que tous les clubs veulent avoir dans leur effectif.

Le Stade Français, lui, ne s’y est pas trompé. En recrutant Paiva et Kerr-Barlow, Paris muscle son pack et sa charnière, et espère jouer les premiers rôles en 2025-2026. A La Rochelle, on espère que les arrivées de Nolann Le Garrec ou encore Davit Niniashvili feront la différence.