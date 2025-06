TRANSFERT. Nice a ''perdu'' Brice Dulin… mais gagne un international fidjien à 100 %

Dulin ne rejoindra finalement pas Nice : le Rochelais met fin à sa carrière. Mais bonne nouvelle pour les Azuréens : Waisea Nayacalevu ne jouera plus pour les Fidji et se consacrera à 100 % au club.

Brice Dulin raccroche les crampons, comme il l'a confirmé récemment. À 35 ans, l'arrière du Stade Rochelais ne poursuivra pas l'aventure à Nice, relégué en Nationale, où il était annoncé. Une page se tourne pour l'ancien Tricolore, champion de France, d'Europe, et joueur respecté aux quatre coins de l'Hexagone.

Une légende fidjienne pour rebondir

Mais tout n’est pas perdu pour le club azuréen. Car s’il perd un arrière expérimenté, il pourra compter pleinement sur un centre de classe mondiale : Waisea Nayacalevu.

Le capitaine du XV des Fidji (40 sélections) a annoncé la fin de sa carrière internationale. « Ce n’est pas une décision facile, car le rugby a été pour moi bien plus qu’un simple jeu. Il a été ma passion, mon objectif et mon enseignant », a-t-il déclaré avec émotion.

Une décision forte, partagée sur ses réseaux sociaux, qui marque la fin d'un chapitre marquant pour ce guerrier au large sourire. De ses débuts en 2012 à sa dernière Coupe du monde, Waisea a été l'un des symboles des Flying Fijians. À 34 ans, il tournera désormais toute son énergie vers son club : Nice.

Nice en reconstruction, mais pas sans ambitions

Pour le club relégué en Nationale, pouvoir compter sur un joueur du calibre de Nayacalevu à temps plein est une aubaine. Et un sacré signal. L’ancien Parisien et Toulonnais pourrait devenir un véritable leader pour reconstruire une dynamique, encadrer les jeunes et viser un retour rapide en Pro D2.

Dans son message, le centre évoque d’ailleurs son envie de "donner en retour", via la formation ou le soutien de programmes aux Fidji. De quoi imaginer aussi un rôle à plus long terme au sein du rugby îlien ?

En attendant, Waisea est l'une des figures du très solide recrutement de Nice pour les prochaines saisons. Les Bayonnais Cassiem et Rouet sont aussi attendus tout comme Septar, Tyrell et Thompson-Stringer d'Aix-en-Provence, le Gallois Williams ou encore Nalaga (Agen) et Dakuwaqa.