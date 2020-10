[TRANSFERT] Top 14 - Anthony Jelonch (Castres) part, un Australien arrive

Malgré les efforts de Castres pour le prolonger, Anthony Jelonch partira à la fin de la saison pour un autre club de Top 14 : le Stade Toulousain.

Sur les tablettes de Toulon, l'UBB ou encore le Stade Toulousain, Anthony Jelonch aurait fait son choix. Et c'est vers le Champion de France 2019 qu'il a l'a porté. Castres a confirmé qu'il n'avait pas été en mesure de conserver le 3e ligne international malgré ses efforts. Le joueur de 24 ans, sélectionné à quatre reprises, partira donc à la fin de la saison après sept années de bons et loyaux services. Il aurait pu retrouver son ancien entraîneur Christophe Urios en Gironde mais le Stade Toulousain a raflé la mise selon RMC. Le Stade pourrait en faire le successeur du All Black Jerome Kaino, qui devrait prendre sa retraite. Du côté du CO, on a déjà annoncé la signature d'un nouveau joueur : l'Australien Tom Staniforth, passé par les Brumbies et les Waratahs en Super Rugby. A 26 ans, le deuxième ligne a été le capitaine des moins de 20 ans de l'Australie mais n'a toujours pas porté le maillot des Wallabies.