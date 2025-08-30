TRANSFERT. TOP 14. 2m, 121 kg : un nouveau roc sud-africain en route vers Montpellier ?

Le MHR prépare déjà son avenir : Ruben van Heerden, colosse sud-africain de 2,01 m pour 118 kg, 27 ans, serait tout proche de rejoindre Montpellier à l’été 2026.

Selon RugbyPass, le MHR s'active déjà sur le marché des transferts pour l’été prochain. Et cherche à attirer Ruben van Heerden, solide deuxième ligne sud-africain passé par Exeter et aujourd’hui aux Stormers. À 27 ans, le joueur aurait déjà donné un accord verbal pour rejoindre l’Hérault.

Un parcours entre Afrique du Sud et Angleterre

Formé aux Bulls, Van Heerden s’est d’abord affirmé sous le maillot des Sharks, où il a enchaîné les matchs dans le Super Rugby. En 2022, il prend la direction de l’Angleterre pour évoluer avec Exeter (14 matchs), avant de revenir au pays et de s’engager avec les Stormers. Avec la franchise du Cap, il a disputé 53 rencontres, sans oublier les 42 matchs avec les Sharks.

Le successeur de Janse van Rensburg

À Montpellier, Van Heerden viendrait combler un vide laissé par un autre Sud-Africain : Janse van Rensburg, qui a récemment pris la direction des Bulls, tout comme Jan Serfontein. Pour rappel, Cobus Reinach est lui parti en direction des Stormers.

Son profil de seconde ligne massif, habitué à la densité physique du United Rugby Championship, correspond parfaitement aux besoins du MHR, qui cherche à renforcer son paquet d’avants.

Selon le Midi Libre, l’accord porterait sur trois saisons, à partir de l’été 2026. Une durée qui témoigne de la volonté du club héraultais de miser sur la stabilité et la puissance dans son cinq de devant.

Une filière sud-africaine qui continue malgré tout

Si l’information se confirme, Van Heerden viendrait grossir les rangs des nombreux Sud-Africains passés par Montpellier ces dernières années. Le MHR, souvent pointé du doigt pour cette "filière", a aussi bâti une partie de son identité moderne sur ces profils rugueux et travailleurs. TOP 14. INSOLITE. Autrefois bastion sud-africain, le MHR met fin à la love storyIl faudra attendre l’officialisation pour voir si le transfert se concrétise. Mais une chose est sûre : avec Van Heerden, Montpellier s’assurerait un renfort de poids pour sa conquête et ses mêlées. Et ce, alors que le Tricolore Paul Willemse n'a pas été conservé par le MHR après ses nombreuses commotions.