TRANSFERT. Terry Bouhraoua bientôt de retour en TOP 14 ou PRO D2 ?

L'international tricolore à 7, Terry Bouhraoua, devrait bientôt revenir chez les quinzistes. En France, ou à l'étranger ?

"Terry Bouhraoua, avec qui j’ai eu une longue discussion, par rapport à tout ce qu’il représente pour notre équipe et pour cette pratique, ne fera pas partie du prochain cycle. Je lui en ai fait part le plus tôt possible pour qu’il puisse s’organiser surtout qu’il souhaite, comme il me l’a évoqué, poursuivre sa carrière après Tokyo." Les mots sont signés Christophe Reigt, le manager de France 7, sur le site de la FFR.

C'est donc officiel, Terry Bouhraoua ne portera bientôt plus le maillot tricolore. La fin d'une belle aventure pour le septiste français le plus emblématique de ces dix dernières années, mais pas la fin d'une carrière. Reigt le dit lui-même : l'ancien joueur du Stade Français Paris et de Béziers souhaite "poursuivre sa carrière". Information confirmée par l'intéressé dans une interview donnée à L'Equipe.

TOP 14, PRO D2 ou MLR ?

On y apprend que Bouhraoua souhaitait, dans un premier temps, poursuivre avec France 7 jusqu'à la prochaine Coupe du monde. Las, les JO de Tokyo (si les Bleus se qualifient !) seront sa dernière compétition internationale. La suite de sa carrière "sera forcément vers le rugby à 15", "dans le rugby professionnel". Il précise :

J'ambitionne de jouer encore deux ou trois saisons. Ce dont j'ai envie, c'est de trouver une équipe qui a besoin d'un profil comme moi, quelqu'un qui a envie de rendre service, envie de transmettre son expérience, mais aussi quelqu'un qui a encore envie de s'entraîner dur, encore envie de donner à des partenaires. [...] Je n'ai pas la prétention de me vendre comme une tête de série de Top 14 mais en Pro D2 ou comme un deuxième ou troisième couteau en Top 14, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à offrir. - via L'Equipe

Bouhraoua, âgé de 33 ans, ne se ferme pas non plus à une expérience à l'étranger, citant la Major League Rugby ou le championnat japonais. Sa dernière expérience chez les quinzistes avait tourné court, avec seulement sept matchs (deux titularisations) sous le maillot du Stade Français, en 2017/2018.