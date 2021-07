TRANSFERT - Ça n'a fait aucun bruit mais vous aviez-vu qu'un ancien international français s'était engagé à Nice ?

L'annonce n'a fait aucun bruit mais il s'agit quand même de Sébastien Bruno, qui va prendre la tête des avants du Stade Niçois ! Du lourd !

Si vous gardez un oeil attentif sur tous les rugby, vous devez savoir que cette année, la Nationale s'arme lourdement. Plus encore, le Stade Niçois, battu la saison passée en demi-finale par Narbonne, marque au fer rouge ses ambitions avec - à nouveau - un recrutement 4 étoiles. Dorian Jones, Bolenaivalu, James Johnston, Zambelli... autant de garçons qui viennent d'arriver du côté du Stade des Arboras et qui promettent de faire de Nice l'ogre de la saison à venir dans l'antichambre du rugby professionnel français.

D'autant que les Aigles ne laissent rien au hasard et ont également renforcé leur staff. Et de quelle manière ! Car si la nouvelle n'a fait aucun bruit, le club noir et rouge a annoncé la venue de l'international tricolore aux 26 sélections Sébastien Bruno en tant qu'entraîneur des avants. Passé par Béziers puis Sale en Angleterre notamment, 3 fois champion d'Europe avec le RCT, l'ancien talonneur (46 ans) a ensuite fait ses armes au bord du terrain en tant qu'entraîneur des avants du LOU avant de coacher la mêlée du XV de France sous le mandat Jacques Brunel puis celle de la Géorgie, plus dernièrement. Dans le 06, il retrouvera une vieille connaissance en la personne de l'entraîneur principal David Bolgashvili, puisqu'ils ont passé leurs diplômes d'entraîneur ensemble. Mais que cette équipe niçoise apparaît solide, à l'aube d'entamer cette deuxième édition du championnat de Nationale !