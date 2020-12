[TRANSFERT] Pro D2 - Deux internationaux anglais dans le viseur de Biarritz ?

Le Biarritz olympique s'activerait en coulisse en vue de son recrutement pour 2020/2021. Deux internationaux anglais seraient sur ses tablettes.

On sait que le BO entretient d'excellents rapports avec le club anglais des Harlequins grâce à son président Jean-Baptiste Aldigé. Des relations qui ont notamment permis à la formation basque de faire venir le Néo-Zélandais Francis Saili en provenance de la formation anglaise. Il semblerait que la ligne Londres/Biarritz ait à nouveau été activée pour recruter un international anglais voire deux. Le demi de mêlée aux 84 sélections Danny Care, 33 ans, fait partie des pistes qu'explore le BO, actuellement quatrième de la Pro D2. D'autres options existent mais on se s'interdit pas de coucher son nom sur la liste des potentielles recrues 2021/2020.



Ce serait une très belle opération pour Biarritz. Car ce n'est d'ailleurs pas le seul porteur du maillot du XV de la Rose à arriver en fin de contrat. L'ancien Toulonnais Chris Ashton est aussi dans ce cas mais on nous assure à la direction du BO qu'on ne s'intéresse pas à lui. En revanche, ce serait bien différent en ce qui concerne Mike Brown. L'arrière de 35 ans a fait toute sa carrière chez les Quins et représenté l'Angleterre à 72 reprises. De quoi apporter encore plus d'expérience et de courage aux lignes arrières biarrotes. Care et/ou Brown, voire aucun des deux, à Biarritz on fera surtout les meilleurs choix pour le club "sans faire de sentiments", nous confie le président du BO Jean-Baptiste Aldigé.