TRANSFERT. Marvin O'Connor (France 7) débarque à Clermont comme joker médical

Le joueur de France 7 Marvin O'Connor est annoncé du côté de Clermont en Top 14 en qualité de joker médical de Samuel Ezeala.

Selon L'Equipe, Marvin O'Connor va rejoindre les rangs de Clermont dès le début de la semaine prochaine. Il imitera ainsi ses coéquipiers de France 7 Jean-Pascal Barraque et Tavite Veredamu qui avait eu aussi signé à l'ASM pour quelques mois la saison dernière. Passé par Grenoble, Bayonne, Montpellier et le Stade Français, O'Connor aurait été engagé comme joker médical de Samuel Ezeala. Celui ci souffre d'une désinsertion d'un ischio et pourrait être absent entre six et huit mois. Un accord était-il déjà prévu ? Ou bien est-ce que la décision a été prise suite aux choix de la FFR de ne pas envoyer les équipes de France à 7 au Canada ?

