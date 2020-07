TRANSFERT : Liam Gill et Greig Laidlaw signent au Japon.

Greig Laidlaw et Liam Gill, qui évoluaient en TOP 14 la saison dernière, ont signé aux NTT Shining Arcs.

Le club japonais a officialisé leur venue ce lundi. Le demi de mêlée écossais Greig Laidlaw évoluait à Clermont depuis trois saisons. Sa signature au Japon balaye toutes les rumeurs l’envoyant du coté de Perpignan. L’Écossais va former une belle charnière au coté de l’Australien Christian Lealiifano. Joueur le plus souvent capitaine de l’histoire de l’Écosse, le demi de mêlée avait pris sa retraite internationale au sortir de la dernière coupe du Monde.

ASM Clermont : Greig Laidlaw ne jouera plus pour l'Ecosse !Le troisième ligne Liam Gill évoluait quant à lui à Lyon. Il s’était notamment fait remarquer lorsqu’il faisait ses gammes du côté de Toulon où il été sacré champion d’Europe. International à 15 reprises, le Wallaby n’a jamais su s’imposer en sélection barré par les performances de David Pocock ou encore Michael Hooper. Il fut un cadre de la franchise des Queensland Reds avant son départ pour l’Europe.

Il a décidé de quitter le LOU et rejoindre la Top League afin de se rapprocher de son pays natal : l’Australie. La Top League changera d’appellation à la fin de la saison prochaine en vue d’une nouvelle ligue.

Les deux joueurs de 34 et 28 ans rejoignent donc une destination de plus en plus prisée par les joueurs en fin de carrière.