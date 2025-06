TRANSFERT. Le monstre australien Rob Valetini (1m93, 117 kg) séduit par Bordeaux et le TOP 14 ?

Et si le Top 14 accueillait bientôt un nouveau colosse ? Rob Valetini, star des Wallabies, envisage très sérieusement une pige en France l’an prochain.

Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade ToulousainLa machine des Wallabies Rob Valetini (1m93, 117 kilos) pourrait bien poser ses valises en France dans un avenir (très) proche. L’international australien (52 sélections), double lauréat de la médaille John Eales en 2023 et 2024, envisage très sérieusement de prendre une année sabbatique… et le Top 14 lui fait de l’œil.

Un break, mais pas des vacances

Avant d'affronter les Hurricanes en phase finale du Super Rugby avec les Brumbies, Valetini, 26 ans, a confié qu’il avait une option dans son contrat avec Rugby Australia (jusqu’à fin 2027) pour « souffler un peu, découvrir une nouvelle culture, un nouvel environnement, une autre mentalité d’équipe ».

Traduction : le 3e ligne australien ne veut pas seulement voyager, il veut surtout continuer à se frotter au très haut niveau. Et le Top 14, avec son exigence physique et son armée d’internationaux, coche toutes les cases.

On peut cependant imaginer que la pige sera de courte durée puisque l'Australie organise la Coupe du monde en 2027. Ce serait pour lui une belle expérience mais aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur certains de ses futurs adversaires au Mondial.

« Ce serait génial de jouer en France »

Dans un échange avec la presse australienne, Valetini n’a pas caché son attrait pour l’Hexagone :

Le Top 14 a toujours été une grosse compétition. Ce serait génial d’y jouer, mais aussi de voyager, de voir d’autres villes, de jouer dans des endroits stylés. Le rugby français se gagne devant, il y a beaucoup de gros gabarits et de stars contre lesquelles on peut se tester. Les stades sont souvent pleins, les fans sont à fond, c’est différent. Voir Bordeaux gagner et les célébrations, c’était énorme… J’aimerais vivre ça.

Après Bell et Ikitau, au tour de Valetini ?

Ses compères de sélection Angus Bell et Len Ikitau ont déjà fait leur choix : direction Belfast pour l’un, Exeter pour l’autre. Valetini, lui, semble vouloir un défi un peu plus pimenté.

Si l’on suit sa logique, la France est en pole position. Et quand on connaît l’appétit du Top 14 pour les profils puissants, polyvalents et expérimentés comme lui, les prétendants ne manqueront pas. TOP 14. Une flèche vers la prolongation pour le plus grand plaisir du Stade ToulousainReste à savoir quel club aura les épaules (et le budget) pour l’attirer. Toulouse ? Bordeaux ? Toulon ? Le marché est ouvert, et le nom de Valetini ne devrait pas tarder à circuler sérieusement sur les shortlists.