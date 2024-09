TRANSFERT. Le Leinster fait son marché à Clermont : un autre joueur dans le viseur !

Décidément, l'air de l'Auvergne semble envoûter les recruteurs irlandais du Leinster. Après avoir attiré Rabah Slimani, la province cherche désormais à engager cet ailier de 28 ans.

Joris Jurand dans les petits papiers

Finaliste malheureux de la dernière édition de la Champions Cup, le Leinster va une fois de plus cette saison jouer les premiers rôles et tenter de décrocher l'une des compétitions les plus relevées.

Pour se donner les moyens de ses ambitions, les Irlandais ont fait appel au pilier international tricolore, Rabah Slimani, qui a depuis fait ses débuts avec la province. Ce dernier a joué 30 minutes lors de la première journée d'United Rugby Championship.

Mais, selon les informations du Midi Olympique, l'équipe de Léo Cullen serait sur un autre joueur du Top 14, l'ailier de Clermont Joris Jurand. Le finisseur de 28 ans a joué deux rencontres cette saison et a déjà mis un essai. Il sera une des principales armes offensives des Auvergnats cette année.

Néanmoins, son contrat vient à son terme en juin 2025, et ce dernier n'a toujours pas prolongé avec l'ASM. Des rumeurs spéculent que l'ancien joueur de Brive pourrait se laisser tenter par des saisons supplémentaires en Top 14 avec Clermont, mais la porte n'a pas été fermée au Leinster.

Les superviseurs irlandais ont remarqué le talent de ce joueur lors de la demi-finale de Challenge Cup disputée et perdue de justesse face aux Sharks en mai dernier. Ce jour-là, ces derniers étaient venus voir le pilier français en action, mais ont été bluffés par la prestation de Jurand, qui avait marqué un doublé et s'était vu refuser un dernier essai pour un triplé.

Depuis, le Leinster suit les performances de l'ailier tricolore qui a joué un match avec les Bleus cet été face à l'Uruguay. La province irlandaise a même entamé des discussions avec l'entourage du joueur, bien qu'aucune offre n'ait été mise sur la table.

Si l'ASM n'a également pas encore formulé d'offre concrète de prolongation, les dirigeants clermontois pourraient ainsi accélérer les démarches et se montrer convaincants pour sécuriser un de leurs meilleurs finisseurs. Pour rappel, Joris Jurand a planté 12 essais l'an dernier, en 17 rencontres.

