RUGBY. TRANSFERT. La proposition ''indécente'' faite par ce club à Manu Tuilagi

Je ne peux pas encore confirmer, mais c'est plus proche que jamais. C'était assez désespéré il y a six mois quand les choses n'étaient pas sous notre contrôle. Mais nous le voulons et il veut rester."

Comme à chaque année de coupe du monde Manu Tuilagi est très courtisé. En Europe, son CV circule à peu près sur toutes les tables des dirigeants les plus influents, qu’ils soient français ou britanniques. En 2019, on se souvient par exemple que le Racing 92 avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire signer le centre d’origine samoane. Sans succès. En 2023, rebelote. Toulon et le club francilien ont notamment été un temps intéressés par le profil du colosse anglais (1m85 pour 112kg), mais cela ne semble plus d’actualité. En revanche, d’autres offres venues de l’Hexagone ou du Japon pourraient émaner d'ici à l'été pour s’octroyer les services du joueur de 31 ans. Reste que son club des Sale Sharks a pris les devants et tente de prolonger son puissant centre, arrivé en 2020 en provenance de Leicester . Son directeur du rugby a d’ailleurs affirmé que sa prolongation de contrat était en bonne voie, aujourd’hui. "