Transfert - La jeune pépite Zach Mercer dit adieu au XV de la Rose en signant à Montpellier

Montpellier vient de faire un beau coup sur le marché des transferts en signant le jeune troisième ligne de Bath, Zack Mercer.

Ce dimanche matin, c'est une nouvelle rapportée par le Daily Mail qui vient nous réveiller : le jeune joueur de Bath Zach Mercer a signé à Montpellier pour la saison prochaine. A 23 ans, Mercer est un jeune troisième ligne prometteur de Bath. Il est également international anglais même si Eddie Jones ne l'a pas sélectionné depuis 2018. Capitaine des U20 anglais, il avait pourtant fait ses débuts internationaux sous le maillot écossais, en moins de 16.

On sait l'amour du club héraultais pour les joueurs étrangers et Zach Mercer deviendra un nouveau membre du MHR. Après Handré Pollard, Aaron Cruden et les discussions avec Peter-Steph Du Toit, Mohed Altrad s'est offert les services d'un futur grand joueur qui aurait pu faire le bonheur de l'équipe d'Angleterre. En effet, en signant en France, il dit adieu à la sélection anglaise et au maillot à la rose. Si la concurrence est bien là (Tom Curry, Ben Curry, Sam Underhill, Jack Willis, Billy Vunipola, Alex Dombrandt, etc), les observateurs outre-Manche estiment que Mercer est le futur du XV de la Rose. Il fera le bonheur du MHR, en difficulté depuis le début de saison.