TRANSFERT. Jonathan Danty confirme son départ du Stade Français Paris.

Ce n'est pas un secret, Jonathan Danty devrait évoluer au Stade Rochelais la saison prochaine. Le joueur a en tout cas confirmé son départ.

Difficile d'y avoir échappé, mais Gaël Fickou n'est donc plus un joueur du Stade Français Paris. Le 3/4 centre international a rejoint (plus tôt que prévu) le voisin du Racing 92 pour terminer cette saison 2020/2021. Et n'aidera donc pas les Soldats Roses à retrouver les phases finales. Dans le même temps, le club parisien peut tout de même compter sur un international, au centre de son attaque.

Mais plus pour longtemps...

Rappelé chez les Bleus par Fabien Galthié (pour jouer l'Autumn Nations Cup, mais sans entrer en jeu durant le 6 Nations), Jonathan Danty a participé au succès des siens face à Pau (46-32). Si les Parisiens ont laissé filé le point de bonus offensif en fin de rencontre, cette victoire leur permet de remonter à quatre points du Top 6 (avec un match en plus par rapport à l'UBB, 6e). Se qualifier sera difficile, mais Danty aura à coeur d'y parvenir, pour sa dernière saison sous le maillot de son club formateur.

Dans les colonnes du Midi Olympique, il a officialisé son départ, sans confirmer si le Stade Rochelais serait bien sa prochaine destination.

Je peux juste vous dire que je ne serai plus Parisien la saison prochaine. Le reste, on en parlera une autre fois. - Jonathan Danty dans le Midi Olympique

Fickou parti, Danty vers la sortie, le Stade Français va devoir reconstruire son milieu de terrain. Selon le journal, la piste Ngani Laumape se serait refroidie.

Et aussi :

Segonds combine avec Danty pour le très bel essai victorieux d'Arrate [VIDEO]