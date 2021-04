Transfert - Folau de retour aux affaires mais avec une autre nation ?

Le sélectionneur des Tonga, Toutai Kefu, ouvre la porte à un retour d’Israel Folau sur la scène internationale.

Mardi 06 avril, Toutai Kefu, coach des Tonga, a invité publiquement Israel Folau à un retour au rugby à XV. L’actuel sélectionneur de l’île du pacifique, également ancien international australien, attendrait que les conditions soient réunies. Israel Folau n’a plus joué avec l’Australie depuis le 24 novembre 2018. Trois ans de non-sélection sont nécessaires avant de pouvoir changer de nationalité sportive. À partir de ce laps de temps, un joueur peut participer à un tournoi de qualification olympique pour n’importe quel pays dont il possède la nationalité selon le règlement du Comité Olympique. Les parents du joueur étant Tongiens, il aurait alors la possibilité de changer de nationalité sportive. L’ancien joueur des Dragons Catalans pourrait ensuite postuler à la sélection à XV des Tonga.

Ce dernier, actuellement libre de tout contrat, ne serait pas insensible à cette proposition selon Radio New Zealand. Reste cependant l’obstacle de l’âge. L’ancien vainqueur du Super Rugby vient effectivement d’avoir 32 ans. Toutai Kefu devra en plus de cela être patient puisque Israel Folau ne sera théoriquement pas disponible avant un moment. Plus exactement en novembre 2023, date du premier tournoi de qualification olympique auquel il pourrait participer. Une condition qui ne semble pas déranger son possible futur sélectionneur : “Il est tongien, c'est un sacré bon joueur. Nous sommes plus qu'heureux de l'avoir et de l'accueillir... Nous n'avons aucune inquiétude”.

Il tente aussi d’écarter toute polémique. Le sélectionneur explique qu’il “supporte Israel et ces idées”. Pour rappel, le joueur avait été banni de la fédération australienne de rugby à XV. En 2019, il avait partagé des propos homophobes et discriminants sur les réseaux sociaux qui lui avaient valu cette exclusion. Pas à son coup d’essai, Folau avait déjà tenu des propos similaires qui n'avaient, à l’époque, pas été sanctionnés.