TRANSFERT. Donovan Taofifenua (Racing 92) à la relance chez la concurrence en Top 14 ?

Selon L'Équipe, Donovan Taofifenua aurait dit oui au MHR pour l'été 2024. Le club ne s’arrête pas là, lorgnant aussi Finlay Christie et Ross Byrne pour une charnière de feu.

Selon L'Équipe, Montpellier Hérault Rugby aurait trouvé un accord avec l'ailier du Racing 92, Donovan Taofifenua. Le joueur de 25 ans, en fin de contrat avec le club francilien, aurait donné son feu vert pour rejoindre le MHR à l’été 2024.

Arrivé en 2020 au Racing en provenance de Clermont, Taofifenua a connu des hauts et des bas avec des blessures qui ont freiné sa progression, mais son potentiel est indéniable.

S'il n'est pas le joueur avec le plus gros physique (1,79m pour 84kg), sa vitesse et son sens du jeu en font une menace constante sur les ailes. Une recrue qui fait sens pour Montpellier, toujours à la recherche de profils explosifs.

Le MHR s'active sur le marché des transferts

Le club héraultais n'en reste d’ailleurs pas là et continue de renforcer son effectif. En parallèle, le demi de mêlée néo-zélandais Finlay Christie, 23 sélections avec les All Blacks, pourrait aussi poser ses valises à Montpellier.

À 29 ans, l'actuel joueur des Auckland Blues serait une recrue de poids pour le MHR. Son expérience et son dynamisme pourraient apporter un véritable plus à la charnière montpelliéraine.

TRANSFERTS. Deux stars internationales sur les radars de MontpellierMais qui pour l’épauler à l’ouverture ? Le nom de Ross Byrne, l’international irlandais (22 sélections), est de plus en plus cité. Celui qui a succédé à Johnny Sexton au Leinster a l’expérience et le sang-froid pour diriger une équipe au plus haut niveau.

Ces renforts viendraient compléter une politique de recrutement ambitieuse du MHR, qui viserait aussi Lennox Anyanwu, le jeune centre anglais des Harlequins, selon le Midi Olympique. À seulement 23 ans, ce talent en devenir pourrait signer pour deux ans et apporter de la densité au centre du terrain.